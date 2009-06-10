مطبوعات گلستان در انتخابات فرصت سوزی کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد مردمی حمایت از مهدی کروبی در گلستان گفت: مطبوعات استان به جای اطلاع رسانی به دنبال جو سازی سیاسی بودند و فرصت سوزی کردند.