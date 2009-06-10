مطبوعات گلستان در انتخابات فرصت سوزی کردند

علی مرگدری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این در حالی است که ایام تبلیغات فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی بوده است.
وی اظهار داشت: از ظرفیتهای موجود در نشریات و مطبوعات استانی برای معرفی نامزدهای انتخابات بیشتر می توان استفاده کرد و در این دوره بیشتر رسانه های مکتوب دنبال فضا سازی و جو سازی بوده اند.
وی خاطرنشان کرد: رسانه ملی استانی نیز فضای مناسبی برای گفتمان گروههای انتخاباتی در استان به وجود نیاورده است.
به گفته مرگدری، قرار بود رسانه ملی استانی گفتمانهایی با حضور نمایندگان نامزدها در استان شکل دهد تا مردم بیشتر با نظرات نامزدها آشنا شنوند که این امر محقق نشد.
رئیس ستاد مردمی حمایت از کروبی در گلستان بیان داشت: تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی در این دوره از سوی برخی ستادهای بسیار زیاد بود.
وی یادآورشد: به رغم آنکه آقای احمدی نژاد اعلام می کند ما هزینه ای برای تبلیغات انتخاب ندادیم ولی درمناطق دورافتاده این استان شاهد نصب بنرهای تبلیغاتی این نامزد هستیم.
مرگدری عنوان کرد: رفتارهای طرفداران برخی نامزدها نیز متناسب با انتخابات و تبلیغات نبوده و از این نظر نیز گلایه هایی وجود دارد.
وی بر لزوم مشارکت بیشتر مردم در انتخابات تاکید و اضافه کرد: برای انتخابات روز جمعه نمایندگان این ستاد برای صندوقهای اخذ رای استان معرفی شدند و درحال صدور کارت از سوی مجریان هستیم.
وی عنوان کرد: 25 ستاد رسمی و تعداد زیای ستادهای مردمی در حمایت از حجت لسلام کروبی در گلستان شکل گرفته است.
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