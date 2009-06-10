احمدی نژاد توحیدگرایی ملت ایران به جهانیان نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، مشاور رئیس جمهور عصر روز چهار شنبه در مسجد صاحب الزمان شهرکرد اظهار داشت: شما با رفتن تا پای صندوقهای رای، خبر از پیروزی جدید خواهید داد و یک حماسه بزرگ برای ملت ایران به ارمغان خواهید آورد و امید است این استان بالاترین رای را به اصلح ترین کاندیدا بدهد.

حمید مولانا افزود: چهار سال پیش مردم جهان فکر این را هم نمی کردند که احمدی نژاد به ریاست جمهوری انتخاب شود و این بزرگ ترین و شگفت انگیز ترین شوک انتخاباتی بود.

وی عنوان کرد: احمدی نژاد با ریاست جمهوری ایران توحید گرایی ملت ایران به جهانیان نشان داد.

مولانا تصریح کرد: در چهار سال پیش هیچکس در نیویورک از احمدی نژاد استقبال نکرد اما امروز همه دشمنان به ما احترام می گذارند.

وی در جواب کسانی می گویند ایران چندان غزت ندارد، عنوان کرد: اینان اشتباه می کنند و در جهالت به سر می برند.

مولانا یادآور شد: شرکت مردم ما از آغاز انتخابات از انقلاب تاکنون بالاترین درصد جهانی بوده است و روزی که شمارش آرا اعلام شود ما در جهان رکورد را خواهیم شکست.

وی بیان داشت: در چهار سال پیش کسی را انتخاب کرده ایم که شجاعت و درایت این را داشت که در مقابل زورگویان بایستد و رعب و حقارت به خود نشان ندهد.

مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: ایشان شعارها و ملاکها و ارزشهای انقلابی را تبیین کرده و منزلت زن در اجتماع بالا برده است.

وی با بیان اینکه احمدی نژاد واقعا نام ایران را بزرگوار کرد وخود را به سران دولت های بزرگ جهانی نشان داد، افزود: احمدی نژاد به تمام مردم علاقه مند است و کسی هست که در دنیای امروز امنیت و سیاست را کافی نمی داند و همه چیز را بدون عدالت نمی شود به دست آورد.

مولانا اذعان داشت: قدرت در مسائل نظامی، اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه قدرت در ایمان، تفاهم و یکپارچگی است و قدرت در بمب اتمی جای ندارد.

وی خاطر نشان کرد: ما موفقیت شما را خواهانیم و من سفیر استان شما خواهم بود و برای استان شما تلاش خواهم کرد.

امیر احمدی نژاد نیز در این سخنرانی حضور داشت و گفت: به خاطر مسائل شغلی که حضورم در سپاه است نمی توانم سخنرانی انتخاباتی بکنم.

در پایان حامیان احمدی نژاد با خواندن دعای فرج آرزوی موفقیت برای ایشان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، هم اکنون حامیان کاندیداهای دهمین انتخابات ریاست جمهوری در حال راهپیماییهای گسترده در خیابانهای ملت، سعدی و خیابانهای اصلی شهر هستند و صدای بوق خودروها و شعارهای حامیان این کاندیداها شور و حالی عجیب در شهرکرد ایجاد کرده است.

راهپیمایی عظیم حامیان احمدی نژاد هم اکنون در چهار راه فیحی شهرکرد برپاست و حضور جوانان و بانوان در این راهپیمایی چشمگیر است.

حامیان احمدی نزاد با شعارهای همچون"ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند و... از کاندیدای خود حمایت می کنند.

حامیان میرحسین نیز با پخش آهنگ انقلابی "یار دبستانی" در ستادها و راهپیمایی و تجمع در خیابانها و راهپیمایی با سرودن شعارهای" یک یا حسین تا میر حسین" و .. به حمایت از کاندیدای خود می پردازند.

کاروان حمایت از کروبی نیز با خودروهای سواری دارای پوسترهای تبلیغاتی این کاندیدا در حال گشت زنی در خیابانهای شهرکرد و به تبلیغ کاندیدا های خود می پردازند.

تجمع حامیان رضایی نیز در میدان انقلاب شهرکرد قابل توصیف نیست، جوانان حامی این کاندیدا با پوشیدن لباس محلی بختیاری و پخش موسیقی محلی این استان مردم را به حمایت از کاندیدای خود تشویق می کنند.

هم اکنون در شهرکرد رفت آمد وسایل نقلیه به کندی و ترافیک شدیدی ایجاد شده و پیاده روها و خیابانها مملو از مردم و حامیان کاندیداهاست.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد شور حال انتخاباتی مردم در این شهر قابل توصیف نیست و این نوید انتخاباتی حداکثری و پرشکوه در این استان را می دهد.