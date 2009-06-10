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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۵۸

مقدماتی جام جهانی /

امیدهای ایران با پیروزی برابرامارات زنده ماند/حالا باید کره را ببریم

امیدهای ایران با پیروزی برابرامارات زنده ماند/حالا باید کره را ببریم

تیم ملی فوتبال کشورمان با پیروزی برابر امارات شانس های خود برای صعود به جام جهانی را افزایش داد و برای هموار کردن راه صعود به آفریقای جنوبی نیاز به پیروزی در 90 دقیقه دیدار برابر کره جنوبی در روز 27 خرداد دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، تیم ملی فوتبال کشورمان موفق شد با پیروزی یک بر صفر برابر امارات، شانس‌های خود را برای صعود به جام جهانی افزایش دهد.

در این دیدار که با قضاوت راوشان ایرماتوف در ورزشگاه آزادی برگزار شد، علی کریمی(53) گل برتری ایران را به ثمر رساند. ضمن اینکه محمدرضا خلعتبری و علی کریمی بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

تیم فوتبال ایران با این پیروزی که پس از 5 بازی در مرحله مقدماتی جام جهانی بدست آورد، امیدهای خود را برای صعود به جام جهانی حتی بصورت مستقیم افزایش داد.

صحنه گل علی کریمی به تیم ملی امارات

در این دیدار سیدمهدی رحمتی، مهدی مهدوی کیا(46- محمدرضا خلعتبری)، سیدجلال حسینی، هادی عقیلی، جواد نکونام، علی کریمی، حسین کعبی، آندرانیک تیموریان، پژمان نوری، مسعود شجاعی(80- خسرو حیدری) و وحید هاشمیان(58- آرش برهانی) برای تیم ملی ایران به میدان رفتند.

جدول رده بندی گروه B

تیم

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

1- کره جنوبی

7

4

3

-

11

3

8+

15

2- کره شمالی

7

3

2

2

7

5

2+

11

3- عربستان

7

3

2

2

8

8

0

11

4- ایران

7

2

4

1

7

6

1+

10

5- امارات

8

-

1

7

6

17

11-

1

کد مطلب 894528

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