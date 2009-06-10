سه امتیاز ارزشمند را کسب کردیم / بازیکنان استرس بالایی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری که پس از پیروزی یک بر صفر عصر چهارشنبه تیم ملی فوتبال ایران برابر امارات در مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی آفریقای جنوبی در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: مهم کسب پیروزی در این دیدار بود که بدست آمد و من از این موضوع بسیار خوشحال هستم.

وی ادامه داد: در این دیدار بازیکنان با استرس زیادی بازی می کردند که حتی پشتیبانی مسئولان فدراسیون فوتبال از آنها هم باعث کاهش این استرس نشد، موضوعی که عامل از دست دادن فرصت‌های زیاد گلزنی ما در این دیدار بود.

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین تاکید کرد: با این پیروزی، با روحیه بالاتر به سئول می رویم و امیدوارم با کسب پیروزی در آن دیدار شرایط صعودمان به جام جهانی را مهیا کنیم.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و امارات در مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی که عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با برتری یک بر صفر شاگردان افشین قطبی به پایان رسید.