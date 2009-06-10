  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۲۱:۲۲

منصور پورحیدری:

سه امتیاز ارزشمند را کسب کردیم / بازیکنان استرس بالایی داشتند

سه امتیاز ارزشمند را کسب کردیم / بازیکنان استرس بالایی داشتند

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان با ارزشمند قلمداد کردن کسب 3 امتیاز دیدار با امارات گفت: این پیروزی همچنان ما را به صعود امیدوار نگه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری که پس از پیروزی یک بر صفر عصر چهارشنبه تیم ملی فوتبال ایران برابر امارات در مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی آفریقای جنوبی در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: مهم کسب پیروزی در این دیدار بود که بدست آمد و من از این موضوع بسیار خوشحال هستم.

وی ادامه داد: در این دیدار بازیکنان با استرس زیادی بازی می کردند که حتی پشتیبانی مسئولان فدراسیون فوتبال از آنها هم باعث کاهش این استرس نشد، موضوعی که عامل از دست دادن فرصت‌های زیاد گلزنی ما در این دیدار بود.

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین تاکید کرد: با این پیروزی، با روحیه بالاتر به سئول می رویم و امیدوارم با کسب پیروزی در آن دیدار شرایط صعودمان به جام جهانی را مهیا کنیم.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و امارات در مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی که عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با برتری یک بر صفر شاگردان افشین قطبی به پایان رسید.

کد مطلب 894537

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها