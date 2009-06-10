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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۲۱:۴۶

مهدی تاج:

پیروزی برامارات حاصل کارگروهی بود/ بدشانس نبودیم گلهای بیشتری می زدیم

پیروزی برامارات حاصل کارگروهی بود/ بدشانس نبودیم گلهای بیشتری می زدیم

نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیرکمیته تیم های ملی گفت: پیروزی بر امارات هرچند سخت بدست آمد اما تیم ملی را به صعود به جام جهانی امیدوار نگه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج که پس از پیروزی یک بر صفر روز چهارشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان برابر امارات با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: در این مدت تلاش کرده ایم تمام امکانات رفاهی و روحی و روانی برای ملی پوشان را فراهم کنیم و با برنامه ریزی اصولی شرایط پیروزی برابر امارات را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: هر چند در دیدار برابر امارات بازیکنان تیم ملی استرس داشتند اما در نهایت توانستند به سه امتیاز با ارزش دست پیدا کنند.

تاج با بیان اینکه این پیروزی حاصل گروهی و حمایت مردم و رسانه ها بود گفت: اگر در دیدار برابر امارات بدشانس نبودیم قطعا به پیروزی پرگل تری دست پیدا می کردیم و امیدوارم در سئول بدشانس نباشیم و به یک پیروزی سرنوشت ساز دست پیدا کنیم.

مدیرکمیته تیم های ملی از اعزام تیم به سئول در روز جمعه خبر داد و گفت: برای تطبیق آب و هوایی و آشنایی ملی پوشان با فضای سئول، چند روز زودتر راهی کره جنوبی می شویم و امیدوارم به یک پیروزی شیرین دست پیدا کنیم.

کد مطلب 894544

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