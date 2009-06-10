پیروزی مقابل تیم دفاعی امارات ارزشمند بود/ شکست کره غیر ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی که پس از پیروزی یک بر صفر عصر چهارشنبه تیم ملی فوتبال ایران برابر امارات در مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی آفریقای جنوبی در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: به نظر من بازی سختی را برابر امارات داشتیم زیرا آنها بسیار بسته بازی می کردند.

وی ادامه داد: خدا را شکر توانستیم در نیمه دوم دروازه این تیم را باز کنیم و در نهایت 3 امتیاز بازی که برای صعود تیم ملی به جام جهانی بسیار ارزشمند بود را کسب کنیم، گرچه در نیمه دوم موقعیت‌های گل زیادی داشتیم اما از آنها استفاده نکردیم.

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین تاکید کرد: امیدوارم با دعای مردم بتوانیم برابر کره جنوبی امتیاز لازم را کسب کنیم و شانس صعودمان به جام جهانی را افزایش دهیم.

وی در مورد اینکه شانس موفقیت تیم ملی ایران را در این دیدار تا چه اندازه می دانید، خاطر نشان کرد: به هر حال هیچ چیز غیرممکن نیست و همانند عربستان که با 10 نفر موفق شد در کره جنوبی امتیاز بگیرد، ما هم که از عربستان کمتر نیستیم، حتی می توانیم در آن دیدار پیروز شویم و راهمان را برای حضور در جام جهانی هموارتر کنیم.

کریمی در پایان در مورد اینکه ناراحت نیست بازی‌های گذشته را به خاطر عدم دعوت از سوی دایی از دست داده است؟، گفت: من علاقه ای ندارم در این مورد صحبت کنم زیرا مهم آینده و موفقیت تیم ملی است.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و امارات در مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی که عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با برتری یک بر صفر شاگردان افشین قطبی به پایان رسید.