نگون بختي هاي تايلند تمامي ندارد

به گزارش خبرنگار" مهر" به نقل ازسايت كنفدراسيون فوتبال آسيا، سارايوت چايكامدي مهاجم ملي پوش باشگاه پورت اوتوريتي پس از اينكه در بازي مقابل بانكوك يونيورسيتي درليگ باشگاهي اين كشوربه رفتارهاي غير اخلاقي دست زد به همراه 5 بازيكن ديگر اين تيم از حضوردرادامه مسابقات ليگ تايلند محروم شد.

سارايوت چايكامدي نمي تواند درمسابقات باشگاهي كه حكم مسابقات تمريني براي حضوردرمرحله پاياني جام ملت هاي آسيا را دارد شركت كند. تيم تايلند درمسابقات جام ملت هاي آسيا با تيم هاي ايران، ژاپن وعمان همگروه است و سارايوت قرار است دركنار سناموانگ زوج خط حمله اين تيم را تشكيل بدهند.

درحال حاضر مربيگري تايلند برعهده چاتچاي پاهولپات دستيارسابق كاروالهواست .

