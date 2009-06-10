مردم با نمادهای رنگی در پای صندوقهای رای حاضر نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد غریبانی شامگاه امشب در همایش بزرگ مردمی ستاد موسوی در اردبیل اظهار داشت: این افراد باید با هوشیاری و به صورت مخفیانه آراء خود را به صندوق بریزند تا از بروز برخی مشکلات برای آراء جلوگیری نمایند.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این کاندیدا افزود: مردم اردبیل باید مراقب باشند تا در این دوره از انتخابات اتفاقی نیفتد که در آینده پشیمان شویم.

رئیس ستاد انتخابات موسوی در استان با بیان اینکه اردبیل اولین شهید را در کشور به نظام و انقلاب هدیه کرده است، یاد آور شد: اطمینان داریم که این مردم با آگاهی و با انتخاب منطقی و بی توجه به هر گونه فضا سازی و جریان سازیها به کاندیدای اصلح رای داده و از ارزشهای نظام پاسداری خواهند کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه ملت عزت و آزادی خود را با مادیات و اقتصاد صدقه ای عوض نخواهند کرد، تاکید کرد: حمایتهای بی سابقه و گسترده همه اقشار مردم از میر حسین موسوی نشان می دهد که جامعه تغییر شرایط فعلی را می خواهد و این تغییر باید با حضور میلیونی و موج سبزی که آغاز شده، ایجاد شود.

نماینده سابق مردم اردبیل اضافه کرد: بی شک موسوی تنها کاندیدی است که می تواند با حمایت مردم و با ارائه کامل ترین و مدون ترین برنامه در تمام زمینه های مدیریتی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه سیاست و روابط خارجی این تغییر ضروری را ایجاد نماید.

وی همچنین توجه به مطالبات مردم را ضروری دانست و افزود: مجریان، مسئولان و مامورین انتخاباتی مبادا از مردم جدا شده و با رویگردانی از مردم، مطالبات آنها را نادیده بگیرند، زیرا در صیانت از آراء اگر کوچکترین غفلتی صورت گیرد به ملت، کشور و ارزشهای نظام جفا خواهد شد.

غریبانی در پایان هواداران و مردم را به پرهیز از اغتشاش، جنجال، جریان سازی و تخریب دعوت کرد و متذکر شد: معتقدیم حماسه ای که در استقبال از موسوی در این استان شکل گرفت، در روز 22 خرداد ماه نیز تکرار خواهد شد.