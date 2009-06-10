حاشیه های سفر میرحسین موسوی به کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، میرحسین موسوی در آخرین ساعات تبلغیات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با سفر به شهر سنندج در جمع مردم این شهر سخنرانی و به همراه زهرا رهنورد با زبان کردی از حضور با شکوه آنها در این مراسم تقدیر نمود.

- در ابتدا قرار بود که میرحسین موسوی راس ساعت 16 وارد شهرسنندج شود که البته وی با دو ساعت تاخیر و ساعت 18 وارد فرودگاه سنندج شد و مورد استقبال مسئولان ستاد انتخاباتی اش از جمله نمایندگان دور ششم مجلس، دو تن از نمایندگان کنونی استان در مجلس هشتم و سخنگوی دولت اصلاحات قرار گرفت. هیچ کدام از مسئولین استانی برای استقبال از عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرودگاه سنندج نیامده بودند.

- سه ساعت قبل از ورود موسوی به سنندج خیابان های منتهی به فرودگاه این شهر با ازدحام بسیار زیاد مردم همراه بود و شور و نشاط انتخاباتی در میان مردم موج می زد.

- عده ای اسب سوار با پوشیدن لباس یک دست کردی و با بستن شال های سبز به کمر نیز در میان مردم استقبال کننده به چشم می خوردند.

- به دلیل ازدحام بسیار زیاد جمعیت مسیر عبور میرحسین موسوی در میانه راه تغییر کرد و وی از کمربندی سنندج به سمت سالن آزادی رفت و در جمع مردم به سخنرانی پرداخت.

- سالن 2 هزار نفری آزادی سنندج تمامی محوطه آن و حتی خیابان های منتهی به این سالن نیز مملو از جمعیت بود و آنها سخنان موسوی را از طریق بلندگو گوش می کردند.

- قبل از سخنان موسوی رئیس ستاد انتخاباتی وی در کردستان، عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات، سید معروف صمدی و جلال جلالی زاده نمایندگان سابق مردم در مجلس هشتم، دکتر قطب الدین صادقی استاد نمایش کشور و اقبال محمدی نماینده مریوان در مجلس هشتم هر کدام با گفتن جمله ای از حضور موسوی در کردستان تقدیر نمودند.

- در ادامه میرحسین موسوی با گفتن جمله "بژی کرد و کردستان و ایران" (زنده باد کرد و کردستان و ایران) باعث شد تا جمعیت به یک باره با شعار "موسوی موسوی حمایتت می کنیم" از جمله های وی استقبال کنند.

- در طول زمان کوتاه سخنرانی موسوی سیستم صوتی چندین بار قطع شد و مردم حاضر نیز شعارهای را در رابطه با حمایت از وی سر می دادند.

- بعد از سخنان موسوی نوبت به زهرا رهنورد رسید تا وی نیز با زبان کردی به حاضرین خوش آمد بگوید و موجب تشویق حاضرین شد. رهنورد در تنها یک جمله سخنرانی خود در این مراسم اظهار داشت: برای نهادینه کردن آزادی و دمکراسی در جامعه باید هزینه داد و من امروز خوشحالم که شما مرزداران غیور کردستانی خوشحالید و امیدواریم که همه با هم برای سربلندی ایران اسلامی در روز جمعه نمایشی سبز داشته باشیم.

- در زمان حضور موسوی در سنندج مردم با سردادن شعارهای " ای کردستان بی کس یا موسوی یا هیچ کس"؛ " بژی بژی موسوی"، به کوردی دلیم بژی موسوی"، "موسوی موسوی حمایتت می کنیم" از کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند.

در حال حاضر خیابانهای سطح شهر سنندج همچنان مملو از طرفداران موسوی است که همچنان با سردادن شعارهای از نامزد خود حمایت می کنند و بیشترین حجم جمعیت در مسیرهای میدان آزادی، خیابان فردوسی، بلوار پاسداران، میدان انقلاب، خیابان ادب و خیابان امام خمینی (ره) به چشم می خورد.