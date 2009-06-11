به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، محمود عباس امروز در اردن با سران جنبش آزادیبخش فلسطین ( فتح) نشستی برگزار می کند.

این نشست با هدف از بین بردن اختلافات بین اعضای فتح برگزار می شود. فهمی الزعاریر سخنگوی جنبش فتح در کرانه باختری درباره این نشست گفت : این نشست با حضور همه اعضای فتح در امان پایتخت اردن به منظور بررسی گام های نهایی برگزاری ششمین کنفرانس جنبش فتح برگزار می شود.

درحالی این کنفرانس برگزار می شود که بین اعضای فتح درباره مسائلی مانند مقاومت مسلحانه، دموکراسی و گفتگو با رژیم صهیونیستی اختلاف وجوددارد.