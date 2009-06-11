به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، هو جونگ مو، سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل تیم ملی عربستان با بیان این مطلب افزود: ما در این بازی به دنبال برد بودیم. پس از بازی با امارات در دبی خسته بودیم اما از عملکرد شاگردانم راضی هستم.

وی در عین حال به چند شانس مسلم گلزنی تیمش در دیدار با عربستان اشاره کرد و با بیان که کره ای‌ها امتحان بزرگی را پشت سر گذاشته اند در خصوص دیدار با تیم ملی ایران گفت: برابر ایران قویترین تیم‌مان را به زمین می فرستیم.

در هفته دهم از مرحله انتخابی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 در قاره آسیا روز چهارشنبه هفته آینده تیم ملی ایران در ورزشگاه جام جهانی سئول به دیدار کره جنوبی می شود.

خوزه پسیرو، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال عربستان نیز از یک امتیازی که تیمش در کره جنوبی بدست آورد، ابراز رضایت کرد.

این مربی پرتغالی پس از تساوی تیمش مقابل کره جنوبی گفت: می خواهم از بازیکنانم تشکر کنم. کره جنوبی کار را برای ما سخت کرد به همین خاطر از یک امتیازی هم که بدست آوردیم، راضی هستم.

وی افزود: اگر برابر کره شمالی برنده شویم به جام جهانی می رویم. ممکن است آنها یک تساوی بخواهند اما ما برای برد به زمین می رویم.

با این نتیجه عربستان در امتیاز 11 با کره شمالی مشترک شد. به این ترتیب هر کدام از دو تیم در صورت پیروزی در بازی آخر خود در عربستان به عنوان تیم دوم گروه B به جام جهانی می روند.