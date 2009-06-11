پیروزی پرگل انگلستان/ هلند بدون رقیب پیش می تازد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی انگلستان که با مربیگری فابیو کاپلو به یک مدعی در سطح اول فوتبال اروپا تبدیل شده است، چهارشنبه شب در ورزشگاه ومبلی به دیدار تیم ملی آندورا رفت و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 6 برصفر از پیش رو بردارد. برای انگلستان در این بازی وین رونی (4 و 39)، فرانک لمپارد (29) جرمین دفو (73 و 79) و پیتر کرواچ (80) گلزنی کردند. با این پیروزی انگلستان 21 امتیازی شد و به صدرنشینی مقتدرانه خود در گروه ششم مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 در قاره اروپا ادامه داد.

در دیگر دیدار جذاب شب گذشته تیم ملی هلند که پیش از این صعود خود به جام جهانی را قطعی کرده است، موفق شد در ورزشگاه De Kuip روتردام میهمان خود تیم ملی نروژ را از پیش رو بردارد. برای تیم ملی هلند در این بازی آندری اویر (33) و آرین روبن (51) گلزنی کردند. هلند در حال حاضر با 21 امتیاز صدرنشین مطلق گروه 9 مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره اروپاست.

نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره اروپا به شرح زیر است:

گروه یک:

* سوئد 4 - مالت صفر

گروه چهار:

* فنلاند صفر - روسیه 3

گروه شش:

* اوکراین 2 - قزاقستان یک

* انگلستان 6 - آندورا صفر

گروه هفت:

* جزایرفارو صفر- صربستان 2

گروه نه:

* مقدونیه 2 - ایسلند صفر

* هلند 2 - نروژ صفر