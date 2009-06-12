به گزارش خبرنگار مهر، از اول تیرماه پیش از شروع فیلم‌های سینمایی یکی از اپیزودهای این مجموعه فیلم کوتاه که با اهداف آموزشی ساخته شده روی پرده سینماهای پایتخت می‌رود. مجموعه فیلم "بهتر زندگی کنیم" شامل شش اپیزود است که مسائل مختلف تربیتی را مطرح می‌کند.

محمدرضا فروتن، گوهر خیراندیش، داود رشیدی، شیرین بینا، شهرام قائدی و چکامه چمن‌ماه بازیگران این اپیزودها هستند که در سازمان بهزیستی تهیه‌ شده و پیش از این قرار بود از شبکه‌های مختلف روی آنتن برود. امیرحسین ترابی به زودی فیلم تلویزیونی "نیا زنده است" را کارگردانی می‌کند.