به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، سید محمد حسینی روزگذشته در دیدار با فواد بن عبدالسلام الفارسی وزیر حج عربستان درباره امور مربوط به انجام حج تمتع و عمره که مورد اهتمام مشترک دو طرف است، بحث و تبادل نظر کرد.

دراین دیدار سفیر ایران از اقدامات دولت عربستان برای انجام حج تمتع و عمره زائران ایرانی تشکر کرد.

این درحالی است که طی ماه فوریه گذشته در منطقه ای واقع در غرب عربستان، درگیری هایی بین شیعیان عربستانی و وهابی ها که در حقیقت از مسئولین مسجد الحرام و مسجد النبی در شهرهای مقدس مکه و مدینه هستند، به وجود آمد. در ضمن این درگیری شماری از شیعیان عربستان دستگیر و محبوس شدند.