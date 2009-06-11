کشته شدن یک سرباز ناتو در افغانستان/ کشته و زخمی شدن 17 پاکستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، فرماندهی نیروهای سازمان آتلانتیک شمالی در افغانستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که روز گذشته بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده در جنوب افغانستان یک سرباز ناتو جان خود را از دست داد.

"عبدالخالق همدرد " پلیس ولایت "قندهار " واقع در جنوب افغانستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ناحیه دهم شهر قندهار سه محافظ یک بانک غیردولتی کشته و دو تن دیگر مجروح شدند.

همچنین امروز پنجشنبه بر اثر حمله شبه نظامیان طالبان به نیروی امنیتی در وزیرستان جنوبی واقع در شمال غرب پاکستان چهار سرباز ارتش پاکستان کشته و هشت نفر دیگر مجروح شدند.

مرکز اطلاع رسانی ارتش پاکستان نیز اعلام کرد که امروز بر اثر عملیات نیروهای ارتش در مناطق مختلف شهرستان "بنون " واقع در شمال غرب پاکستان ده شورشی طالبان کشته شدند.