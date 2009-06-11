ایرانیان با حضور گسترده در انتخابات حماسه ‌ای بزرگ خلق کنند

سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند از آمادگی ناظران استان برای برپایی دهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری خبر داد و اظهار داشت: ناظران نباید به هیچ عنوان اطلاعات انتخابات را در اختیار افراد غیر‌مسئول قرار دهند زیرا سبب ایجاد تنشهای سیاسی در جامعه می ‌شود.

حجت ‌الاسلام علی محمدی به رایانه‌ ای برگزار کردن انتخابات در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: ناظران باید در سرعت بخشیدن به شمارش آرا و نتیجه انتخابات دقت لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه دشمن در عصر حاضر روش جنگیدن خود را از حالت نظامی تغییر داده است و به دنبال این است که با هجمه فرهنگی و در ابعاد سیاسی به ما ضربه وارد کند، گفت: کشور ما از بعد سیاسی تاکنون در دنیا بسیار خوب عمل کرده است و اکنون انقلاب ما به سراسر دنیا صادر شده است.

سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات خراسان جنوبی برگزاری انتخابات سالم در کشور را از افتخارات نظام دانست و افزود: حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای نشان از شور و شعور مردم ما در انتخابات‌های مختلف دارد.

محمدی حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای را یکی از مهم‌ترین مولفه ‌های افزایش قدرت سیاسی ایران برشمرد و گفت: مردم ما نشان دادند که این حضور حداکثری با آگاهی کامل صورت گرفته است.

وی خواستار توجه کامل به وظیفه نظارتی از سوی ناظران در پای صندوق‌های رای در این دوره از انتخابات شد و افزود: برخی با یکی کردن وظیفه نظارتی و اجرایی به دنبال خدشه وارد کردن به انتخابات هستند.

محمدی افزود: حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای سبب نا امیدی دشمنان و بقاء انقلاب اسلامی ایران است.