به گزارش خبرنگار مهر، یدالله طهماسبی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات مازندران در استانداری افزود: با توجه به کار وسیعی که در این راستا صورت گرفته است، به دلیل وجود هکرها و ویروس‌ها، یارانه‌ای شدن صد درصدی انتخابات در هیچ کجای جهان متداول نیست.

وی ادامه داد: برای برگزاری انتخابات رایانه‌ای در استان مازندران، سه هزار و 200 رایانه و کاربر در نظر گرفته شده است که در همین خصوص دو هزار نفرساعت در خصوص رایانه ای کردن انتخابات کار شده است.

رئیس کمیته راهبردی انتخابات مازندران خاطر‌نشان کرد: شرق استان مازندران در دوران گذشته انتخابات بسیار خوب عمل کرده و با کسب رتبه برتر با استفاده از توانمندی نیروهای نرم‌افزاری شدن رایانه‌ای شدن انتخابات از دوره هشتم بسیار مناسب عمل کرده است.

طهماسبی با اشاره به اینکه سیستم رایانه‌ای در انتخابات در استان پایه‌گذاری شده است، افزود: این سیستم در حال تکمیل برای انتخابات آتی با فضا و امکانات بیشتراست.

وی ادامه داد: مازندران در بخش IT در سخت‌افزار، نرم‌افزار و مغز‌افزار توانمند بوده و از استان‌های پیشرو در کشور است که در این دوره انتخابات بیش از 14 هزار دانشجوی سخت‌افزار و نرم‌افزار به کار گرفته شده‌اند.

طهماسبی یادآور شد: مازندران از نخستین استان‌هایی است که با توجه به ظرفیت فراوان توانسته 10 دهیاری الکترونیکی راه‌اندازی کند که فاز نخست ارتباط انجام شده است و فاز دوم به ارائه خدمات الکترونیکی می‌پردازیم.