حدود چهار هزار نفر انتخابات در اراک را برگزار می کنند

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از سه ماه گذشته کمیته های امنیتی، پشتیبانی، برنامه ریزی و اطلاع رسانی در فرماندار تشکیل و فعال شده وروند تبلیغات نامزدها در این شهرستان مطلوب بوده است.

وی تعداد واجدین شرایط رای در دو حوزه انتخابیه اراک و ساروق را 370 هزار دانست و گفت: همه شعبه های اخذ رای به خط تلفن و سیستم رایانه مجهز شده است گفت: مردم در 22 خرداد ماه علاوه بر شناسنامه، کارت ملی را نیز به همراه داشته باشند.

فرماندار اراک افزود: هر نامزد ریاست جمهوری می تواند یک نماینده در هر شعبه داشته باشند تا صحت سلامت برگزاری انتخابات را از نزدیک نظاره کنند.

وی افزود: نتیجه انتخابات توسط مردم برای همه قابل احترام است و هیئت های اجرایی و نظارت صیانت از آرای ملت مانند همیشه مصمم هستند.