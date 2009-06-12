زینب عزیزی خواهر بزرگتر احمد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رو به بهبودی وی گفت: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت جسمی احمد بسیار بهبود یافته است. ضربان قلب او 80 تپش در دقیقه و در حد نرمال و فشار خون او هم بسیار طبیعی و 12.5 روی 7.9 است.

وی درباره شکستگی استخوان در ناحیه لگن خاصره عزیزی نیز افزود: این شکستگی کاملاً جوش خورده است و پزشکان این مورد را امیدوارکننده دانسته‌اند و احتمال داده‌اند روند هوشیاری او نیز ادامه یابد چرا که احمد الان دیگر اکثر اتفاقاتی را که دور و برش می‌افتد درک می‌کند و به آنها واکنش نشان می‌دهد و هنگامی که ما خبرهایی خوشحال‌کننده‌ به او می‌دهیم لبخند می‌زند و با شنیدن خبرهای بد هم آه می‌کشد.

خواهر این شاعر درباره هزینه‌های درمان و مراقبت از او در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه اضافه کرد: خوشبختانه وزیر بهداشت شخصاً پرداخت تمامی هزینه‌های مراقبت از احمد را متقبل شده و هماهنگی برای انجام این کارها را از طریق مشاورش با ما انجام می‌دهد.

وی در عین حال یادآور شد: البته مشکل نبود دفترچه تامین اجتماعی به دلیل ممنوعیت صدور آن در ایام مراقبت پزشکی و بالا بودن هزینه‌های درمان بدون استفاده از این دفترچه ما را آزار می‌داد که خوشبختانه با مذاکراتی که با آقای ضرغامی (رئیس سازمان صدا و سیما) داشتیم و با توجه به فعالیت احمد در این سازمان مشکل مذکور هم حل شده و به زودی دفترجمه تامین اجتماعی احمد هم به دست ما می‌رسد.

عزیزی ادامه داد: مراقبت از احمد به عنوان بیماری که بیش از 15 ماه است به کما رفته هزینه‌های جانبی فراوانی را از جمله کمک هزینه‌های یک کمک پرستار اختصاصی، هزینه‌های فیزیوتراپی - که هر ساعت آن 35 هزار تومان هزینه دربردارد و داورهایی که عموماً مشمول بیمه هم نیستند در این مدت برای ما به همراه داشته که واقعاً ما از پس تامین کل این هزینه‌های جانبی برنمی‌آییم.

خواهر این شاعر درباره احتمال انتقال وی به بیمارستان مسیح دانشوری تهران نیز گفت: ما با دکتر مسجدی که از متبحرین کشور دارای فوق تخصص در زمینه عمل جراحی گلو است صحبت کرده‌ایم و ایشان با ابراز رضایت از روند هوشیاری احمد گفته که با بالا رفتن هوشیاری احمد، می توان عمل گلویش را انجام داد و امیدوار است این عمل در آینده نزدیک در تهران انجام شود.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا احمد عزیزی از زمانی که به کما رفته شعری سروده است یا با شنیدن شعرهایی از خود به آنها واکنش نشان می‌دهد یا نه؟" گفت: یکی از پرستاران عزیزی به نام آقای عزتی که ارتباط بسیار نزدیکی با احمد دارد بعضی وقتها می‌گفت که شعری از احمد برایش خوانده و او هم آن را لب‌خوانی کرده است. احمد همچنین با شنیدن صدای شجریان بسیار شادمان می‌شود.

احمد عزیزی شاعر و مداح اهل بیت (ع) از 15 اسفندماه 86 به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی در کما به سر می‌برد.