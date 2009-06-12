برگزاری‌ قطعی نمایشگاه چاپ اکو در آبان ماه امسال

بابک عابدینی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و شرکت تعاونی لیتوگرافان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: مجوز برگزاری نخستین دوره نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی توسط سازمان توسعه تجارت کشور صادر شده است و هم اکنون مشغول رایزنی درباره مکان برگزاری آن هستیم.

وی افزود: سه گزینه برای محل برگزاری این نمایشگاه پیش روی ماست؛ اولین گزینه محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران است اما احتمال برگزاری نمایشگاه در این مکان به دلیل صدور مجوز برای نمایشگاههای دیگر در آبان ماه ضعیف است. برای همین گزینه‌های بعدی ما این است که این نمایشگاه در محل دیگری در تهران یا در شهری مثل مشهد برگزار شود.

به گفته عابدینی در این نمایشگاه علاوه بر صنعت چاپ و شرکتهای تولیدکننده ماشینهای چاپی کشورهای عضو اکو اتحادیه‌ها و شرکتهایی همچون آلمان و چین شرکت خواهند کرد.

این عضو اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ در ادامه تصریح کرد: به هر صورت برگزارکننده این نمایشگاه کشورهای عضو اکو هستند و ما باید برای حفظ حیثیت ملی صنعت چاپ کشور این نمایشگاه را به شکل آبرومندانه‌ای برگزار کنیم تا شرکت‌کنندگان و بازدید کنندگان داخلی و خارجی در سالهای آینده برای شرکت در آن رغبت داشته باشند.

وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم این نمایشگاه نیز سرنوشتی مثل نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی پیدا کند و هیچ سودی عاید صنعت چاپ کشور نکند.

پیش از این اعلام شده بود که طبق مصوبه کشورهای عضو اکو نخستین نمایشگاه چاپ و بسته بندی اکو شهریور ماه سال جاری همراه با شانزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.