علیرضا سهندی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: بسترهای پشتیبان پیش ‌بینی شده و در روز انتخابات با کمترین مشکل رایانه ‌ای مواجه هستیم.

وی از برگزاری پنج مانور برای آمادگی کاربران رایانه ‌ای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در استان خبر داد و گفت: مانور آخر به منظور افزایش آمادگی کاربران یک روز قبل از انتخابات در تمام شعبات برگزار می‌شود.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات آذربایجان غربی افزود: با همکاری شرکت مخابرات استان تمهیدات لازم برای پشتیبانی که شامل دو بستر پشتیبان ISP استانداری و سیستم DIALUP می باشد.

سهندی با اشاره به برگزاری سه مرحله از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری به صورت رایانه ای گفت: برای اجرای این طرح دو هزار و 100 کاربر، دو هزار دستگاه رایانه و یک هزار و 700 خط تلفن و GSM برای شعبات برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: از یک هزار و 823 شعبه اخذ رای یک هزار و 265 شعبه دارای تلفن ثابت و 454 شعبه نیز مجهز به سیستم GSM روستایی است که 104 روستای فاقد ارتباط نیز به صورت OFFLINE اقدام به ارسال اطلاعات می‌کنند.

سهندی با اشاره به اینکه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات از فروردین ‌ماه سال جاری آغاز به کار کرده است، افزود: بستر ارتباطی این طرح شبکه اینترانت ملی است که به خاطر لزوم استفاده از توانمندی‌های ISP های استان در حال عقد قرارداد با شرکت‌های مزبور هستیم.