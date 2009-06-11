749 هزار نفر دراستان قزوین واجد شرایط رای دادن هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آمار منتشر شده تعداد واجدان شرایط رای دادن در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کل کشور 46 میلیون و 200 هزار نفر و در استان قزوین بیش از 749 هزار نفر هستند.

صابری افزود: تعداد رای اولیها در استان قزوین 21 هزار و 500 نفر هستند که با حضور پر شور آنان در صحنه تبلیغات بنظر می رسد اشتیاق آنان برای حضور در انتخابات نسبت به دوره های قبل بیشتر شده است.

به گفته صابری ستاد انتخابات استان قزوین در حال حاضر با پنج حوزه اصلی و 14 حوزه فرعی فعالیت می کند و در این ستاد کمیته های 7 گانه مانند کمیته آموزش، پشتیبانی، فناوری اطلاعات و امنیت برای برگزاری باشکوه انتخابات فعال شده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین با اشاره به اینکه برای انتخابات فردا 833 شعبه اخذ رای در سطح استان پیش بینی شده است، اظهار داشت: در این دوره از انتخابات 245 شعبه سیار و 638 شعبه ثابت پیش بینی شده است که تعداد شعب سیار نسبت به دوره قبل سه درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه حدود 15 هزارنفر، ناظر نیروهای اجرایی و بازرسی در انتخابات همکاری می کنند در خصوص رایانه ای برگزار شدن انتخابات هم گفت: در این دوره علاوه بر رایانه ای برگزار شدن انتخابات از روش سنتی هم برای اخذ رای و شمارش آرا استفاده می شود.

صابری با اشاره به آن لاین بودن شعب اخذ رای درمورد امنیت انتخابات و حفاظت از صندوقهای اخذ رای اظهار داشت: حفاظت از صندوقهای اخذ رای بر عهده نیروهای نظامی و انتظامی است اما در صورت نیاز از نیروهای دیگر از جمله سپاه نیز استفاده خواهد شد.

وی یادآور شد: با توجه به اهمیت مسئله جلساتی بین مسئولان نیروهای انتظامی و سپاه برگزار و مقرر شد مسئولیت حفاظت از صندوقها در شهرستانهای بوئین زهرا و قزوین بر عهده نیروی انتظامی و مابقی شهرستانها برعهده سپاه پاسداران باشد.

وی با تاکید بر این نکته که خوشبختانه با تعهد مسئولان در دوره های گذشته نیز تقلبی در انتخابات صورت نگرفته تصریح کرد: تمام تلاش ما و دست اندرکاران برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی است.

صابری با سالم خواندن فضای انتخابات در استان قزوین و مشارکت خوب مردم در روزهای اخیر در تبلیغ کاندیدای مورد نظر خود اظهار داشت: پیش بینی می کینیم بیش از 80 درصد مردم در این دوره از انتخابات شرکت کنند.