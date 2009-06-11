قهرمان رشید در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تمامی امکانات و تجهیزات در حوزه های مختلف برای برگزاری انتخاباتی پرشور و به نمایش گذاشتن شور و شعور سیاسی مردم استان فراهم شده است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی تصریح کرد: داشتن کارت ملی موجب ثبت و ارائه آمار دقیق رای دهندگان و سهولت در تایید صحت انتخابات است.

وی ادامه داد: در صورتی که کسی بدون کارت ملی به صندوق های اخذ رای مراجعه کند، امکان رای دادن با شناسنامه نیز وجود دارد.

رشید با تاکید بر لزوم به همراه داشتن کارت ملی برای رای دهندگان تصریح کرد: از آنجا که کارت شناسایی ملی یکی از مدارک لازم جهت اخذ رای در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری است، کسانی که تا کنون نتوانسته اند کارت ملی خود را دریافت کنند می توانند به مراکز مربوطه مراجعه کنند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: اداره کل ثبت احوال استان و ادارات ثبت احوال در شهرستان ها به منظور فراهم آوردن امکان رای دادن برای افراد فاقد شناسنامه در ساعات اداری و غیر اداری و حتی 22 خرداد آماده صدور شناسنامه المثنی هستند.