بیش از 80 درصد اصفهانی ها در انتخابات حاضر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مردم اصفهان همواره دارای درک سیاسی بالایی هستند و حضور در صحنه انتخابات و دیگر رخدادها را یک وظیفه شرعی و عقلی برای خود تلقی می کنند و بر اساس همین باور است که آنان همواره در اجرای بسیاری از امور کشور به عنوان مردمی پیشتاز در حرکت هستند.

همچنین این حضور در انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی نیز خود مبین این مسئله است چنانچه بیش از 60 درصد اصفهانی ها در پای صندوق های رای حاضر شدند و کاندیدای انتخاباتی خود را برگزیدند، علاوه بر آن نباید فراموش کرد که اکنون با توجه به وضعیت کشورمان و اینکه انتخابات ریاست جمهوری از حساسیت بسیار بیشتری برخوردار بوده است مردم استقبال بیشتری در انتخابات خواهند داشت.

علاوه بر مسولان شهر که به دنبال حضور همگانی مردم در صحنه انتخابات هستند مردم نیز حضور در این عرصه را اکنون یک وظیفه مهم تلقی می نمایند.

در هر صورت اصفهان با داشتن نزدیک به 22 شهرستان دارای نزدیک به دو میلیون و 987 هزار و 646 نفر واجدین شرایط رای دهنده و حضور در صحنه انتخابات است که از این جامعه آماری، نزدیک به 40 درصد آن را جوانان شامل می شوند.

در این خصوص معاون سیاسی استانداری اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه های لازم برای حضور همگانی مردم در پای صندوقهای رای به انجام رسیده است.

مجید نادرالاصلی افزود: در مجموع نزدیک به دو میلیون و 987 هزار و 646 نفر در اصفهان دارای شرایط حضور در صحنه انتخابات هستد که از این جامعه آماری، نزدیک به 40 درصد آن را جوانان شامل می شوند.

وی تصریح کرد: در مجموع یک میلیون و 195 هزار و 179 نفر از جامعه آماری اصفهان را جوانان شامل می شوند و گروه میان سالان را نیز یک میلیون و 446 هزار نفر تشکیل می دهند که این آمار نزدیک به 48.5 درصد از جامعه آماری را به خود اختصاص می دهد و بقیه جمعیت اصفهان را نیز بزرگسالان تشکیل می دهند.

نادرالاصلی با اشاره به اینکه نزدیک به 10 هزار نفر نیروی محاظ برقراری امنیت را با همکاری نیروی انظامی و سپاه پاسداران وظیفه امنیت شعب اخذ رای را بر عهده دارند، تصریح کرد: از هم اکنون اعلام آمادگی برای برگزاری فضای آرام برای برگزاری انتخاباتی آرام در اصفهان را داریم تا در نهایت انتخابات اصفهان در بستری آرام انجام شود.

نادرالاصلی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت در مجموع دو هزار و 280 شعبه صندوق اخذ رای در اصفهان وجود دارد که این آمار حاکی از این اصل است که نسبت به دور گذشته 71 صندوق اخذ رای افزوده شده است.

وی تعداد صندوقهای شهری ثابت را یک هزار و 533 صندوق دانست و ادامه داد: 82 صندوق سیار شهری نیز وجود دارد و 368 صندوق روستایی ثابت نیز وجود دارد و 297 صندوق روستایی سیار نیز وجود دارد.

معاون سیاسی استانداری اصفهان افزود: در مجموع 665 صندوق روستایی و یک هزار و 615 صندوق شهری در سطح استان اصفهان وجود دارد.

همچنین شهرستان اردستان اصفهان نیز با داشتن جمعیتی نزدیک به سی هزار رای دهنده دارای 54 صندوق اخذ رای در روز انتخابات است که نزدیک به یک هزار و 500 نقر از این جامعه آماری را جوانان شامل می شوند و فرماندار این شهرستان نیز اعتقاد دارند نزدیک به 80 درصد مردم در پای صندوقهای رای خاضر خواهند شد.

یا شهرستان گلپایگان اصفهان نیز با داشتن 57 هزار و 701 نفر رای دهنده دارای 70 شغبه اخذ رای می باشد.

در هر صورت آمار موجود در سطح شهرستان اصفهان تا اندازه ای زیاد است که ذکر آن ممکن است این گزارش را به درازا بکشد ولی در مجموع پیش بینی حضور حداکثری مردم در انتخابات می شود.

در این خصوص یکی از شهروندان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: حضور در انتخابات ریاست جمهوری یک وظیفه شرعی و عقلی است که قطعا در آن حضور خواهم یافت.

بهروز محققیان همچنین در خصوص شخص اصلح در انتخابات ریاست جمهوری گفت: ملاک انتخاب انتخاب اصلح ترین فرد است که مقام معظم رهبری نیز در این خصوص اشاراتی داشته است و باید بر اساس ملاکهای مد نظر مقام معظم رهبری فرد دلسوز جامعه را انتخاب نمود.

وی ادامه داد: مردم نباید انتخابات ریاست جمهوری را امری ساده و سطحی نگر تلقی نمایند زیرا در این انتخاب آنان سرنوشت کشور خود را که با خون شهدا آبیاری شده است برای چهار سال آینده به دست او خواهند سپرد.

مرجان عسگری نیز در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به خبرنگار مهر گفت: مردم باید علاوه بر حضور حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری را امری شرعی عقلی برای خود بدانند چرا که تنها اجرای این مهم است که می تواند عاملی بازدارنده در تهاجمات دشمن به کشور تلقی شود و آنان در نهایت متوجه خواهند شد که این ملت همیشه در پشت دولت خود است.

وی تصریح کرد: من به عنوان یک نسل سومی همواره به دنبال حفظ انقلاب اسلامی بوده و انتظار می رود رئیس جمهور آینده کشورمان بتواند زمینه های ظهور امام زمان (عج) را فراهم نماید.

انتظار می رود مردم اصفهان صبح جمعه با حضور حداکثری خود تا پایان پیش از نماز جمعه در پای صندوقهای رای حاضر شوند و حضوری 80 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند.