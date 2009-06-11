به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع عراق ، "استفان دی مستورا" نماینده بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد که در پایان ماموریت خود در عراق قرار دارد، با آیت الله علی سیستانی در نجف اشرف دیدار کرد.

در این خبر به زمان دقیق این دیدار هیچ اشاره ای نشده است.

نماینده بان کی مون بعد از دیدار با آیت الله سیستانی خاطر نشان کرد : من درمورد آینده سیاسی عراق بسیار خوشبین هستم. وی درعین حال از هرگونه سخن درباره توافقنامه آمریکا و عراق خودداری کرد.

نماینده بان کی مون روزگذشته با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز دیدار کرده بود.