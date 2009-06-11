محمدرضا فلاح زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: اخلاق مداری، قانون محوری و حضور حداکثری ارکان برگزاری انتخابات در استان یزد است و همه مجریان انتخابات باید برای برگزاری این رویداد مهم کشور به موارد یاد شده توجه ویژه ای داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: مجریان انتخابات باید با در نظر گرفتن رضای خدا از آرا مردم به بهترین نحو ممکن صیانت کنند و کمک کنند تا انتخاباتی سالم و مطهر در این استان برگزار شود.

فلاح زاده همچنین با اشاره به اینکه در استان یزد 691 صندوق اخذ رای در نقاط مختلف این استان برای اخذ آرا مردم در نظر گرفته شده است، یادآور شد: 219 مورد از این صندوقها روستایی و 472 صندوق نیز شهری خواهد بود.

وی آمار افراد واجد شرایط استان یزد برای شرکت در انتخابات را 609 هزار و 341 نفر اعلام کرد و افزود: در این استان به طور متوسط برای هر 900 نفر یک صندوق رای در نظر گرفته شده است.

فلاح زاده همچنین آمار افراد دست ‌اندرکار برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در استان یزد را 15 هزار نفر اعلام کرد و بیان داشت: این افراد به عنوان ناظر، بازرس، مجری، کاربر رایانه و ... در روز 22 خرداد فعالیت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: تمهدیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه، حداکثری و سالم در استان یزد اندیشیده شده و این استان آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات دارد.

استاندار یزد اظهار امیدواری کرد: با تمهیدات انجام شده انتخاباتی در خور شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور به ویژه استان یزد برگزار شود.

وی همچنین یادآور شد: نیروی انتظامی نیز با انجام هماهنگی‌ های انجام شده، آمادگی کامل برای برقراری امنیت در شعب برگزاری انتخابات و سطح شهر را دارد و با هرگونه اغتشاش، ناآرامی، تجمع و تخلف به شدت برخورد خواهد کرد.