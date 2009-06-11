آمریکا برای حفظ نیروهای ناتو در افغانستان تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس پاکستان، این در حالی است که آلمان در تلاش برای خروج 600 سرباز خود از افغانستان است.

همچنین حدود 7 هزار تفنگدار دریایی آمریکایی برای مبارزه با شورشیان طالبان به جنوب افغانستان اعزام خواهند شد. این تفنگداران دریایی به عنوان اولین گروه اعزامی از 21 هزار نظامی اعزامی معرفی شدند که به افغانستان اعزام می شوند. این افراد بیشتر در ولایت هلمند و قندهار مستقر خواهند شد.



پیشتر سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان اعلام کرده بود: امسال استفاده از بمبهای جاده ای در افغانستان به میزان 80 درصد افزایش یافته است و می توان گفت که بمبهای جاده ای دلیل عمده 60 درصد مرگ و میرها در افغانستان هستند.

