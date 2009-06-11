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۲۱ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۲۵

اردوغان:

خاورمیانه می تواند از بحران اقتصادی به عنوان فرصت استفاده کند

خاورمیانه می تواند از بحران اقتصادی به عنوان فرصت استفاده کند

نخست وزیر ترکیه گفت که منطقه خاورمیانه می تواند از بحران اقتصادی کنونی به عنوان یک فرصت بهره برداری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان گفت: من بر این باورم که اگر ما همگی تلاش هایمان را درکنار همدیگر قرار دهیم این بحران می تواند [به جای تهدید] به یک فرصت برای کشورهای خاورمیانه تبدیل شود.

اردوغان درعین حال به روند همگرایی سیاسی و اقتصادی کشورش با اتحادیه اروپا اشاره کرد و به کشورهای عربی این اطمینان را داد که این روند به ضرر اعراب تمام نخواهد شد.

نخست وزیر ترکیه که در مجمع اقتصادی عربی- ترکیه در استانبول صحبت می کرد، خاطر نشان کرد: روند همگرایی اقتصادی و سیاسی ترکیه با اتحادیه اروپا به معنی تضعیف روابط این کشور با جهان عرب نیست بلکه برعکس به یمن نقش ما به عنوان پلی بین اروپا و خاورمیانه روابط اقتصادی و بازرگانی ما با کشورهای عربی به سبب تاریخ مشترک تقویت خواهد شد.

کد مطلب 894764

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