خاورمیانه می تواند از بحران اقتصادی به عنوان فرصت استفاده کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان گفت: من بر این باورم که اگر ما همگی تلاش هایمان را درکنار همدیگر قرار دهیم این بحران می تواند [به جای تهدید] به یک فرصت برای کشورهای خاورمیانه تبدیل شود.

اردوغان درعین حال به روند همگرایی سیاسی و اقتصادی کشورش با اتحادیه اروپا اشاره کرد و به کشورهای عربی این اطمینان را داد که این روند به ضرر اعراب تمام نخواهد شد.

نخست وزیر ترکیه که در مجمع اقتصادی عربی- ترکیه در استانبول صحبت می کرد، خاطر نشان کرد: روند همگرایی اقتصادی و سیاسی ترکیه با اتحادیه اروپا به معنی تضعیف روابط این کشور با جهان عرب نیست بلکه برعکس به یمن نقش ما به عنوان پلی بین اروپا و خاورمیانه روابط اقتصادی و بازرگانی ما با کشورهای عربی به سبب تاریخ مشترک تقویت خواهد شد.