کبری مهرورز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این بالگرد در مناطقی که احیانا مشکلی بابت انتقال صندوقهای اخذ رای، شمارش آرا، مسائل امنیتی انتخابات و... ایجاد شود، بکارگیری خواهد شد.

وی همچنین به تعداد عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات دهم در استان اشاره کرد و افزود: در این دوره از انتخابات 35 هزار نفر از عوامل اجرایی، امنیتی، نظارتی و بازرسی بر روند اجرایی انتخابات مشارکت می کنند.

مدیر کل سیاسی استانداری گیلان با بیان اینکه دو هزار و 431 شعبه اخذ رای کار جمع آوری آرای مردم را در استان برعهده دارند، گفت: از این تعداد دو هزار و 59 ثابت و 372 سیار است و همچنین از این تعداد 818 شهری و یک هزار و 613 صندوق روستایی است.

مهرورز همچنین عنوان کرد: در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یک میلیون و 576 هزار و 46 نفر واجد شرایط رای در استان گیلان وجود دارد که از این تعداد 117 هزار و 23 نفر رای اولی هستند.

وی در ادامه از آحاد مردم استان گیلان خواست در ساعات اولیه رای گیری در پای صندوقهای رای حاضر شوند تا با ترافیک سنگین و صفوف طولانی رای دهندگان مواجه نشوند.