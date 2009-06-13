درمان نقص دیواره دهلیزهای قلب با آنژیوگرافی در ساری انجام شد‌

به گزارش خبرنگار مهر، این شیوه درمانی به عنوان چهارمین مرکز استان در بیمارستان فاطمه زهرا (س) که به عنوان مرکز قلب مازندران با موفقیت انجام شد.

این شیوه درمانی برای نخستین بار در استان مازندران با کمک تیم پزشکی بیمارستان فاطمه زهرا (س) ساری با رهبری دکتر مخبری پزشک متخصص قلب مازندران انجام شد.

به گفته پزشک معالج این شیوه درمانی در گذشته از طریق جراحی باز و شکاف جناق سینه انجام می‌شده است ولی در این روش که از فناوری آنژیوگرافی استفاده می‌شود بدون بیهوشی است و در زمان کمتر از 30 دقیقه انجام می‌شود و همچنین یکی از مزایای آن هزینه اندک این شیوه درمانی است.

این روش درمانی عوارض ناشی از جراحی قلب باز را ندارد و در گذشته این روش در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان برای درمان استفاده می‌شده است.

این روش جدید درمانی بر روی منوچهر قربانی‌فر 52 ساله به اجرا درآمده است.