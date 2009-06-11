به گزارش خبرگزاری مهر، متن این اطلاعیه به این شرح است:



ستاد انتخابات کشور از هموطنان عزیز و هواداران فهیم نامزدهای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که با تلاش و فعالیتهای بیست روزه و همراه با متانت و مدارا، فضای نشاط و شادابی را در سراسر میهن اسلامی گستراندند قدردانی می کند.



ضمنا این ستاد با تقدیر از همه عزیزانی که به تبعیت از اطلاعیه ستاد انتخابات کشور از ساعت 8 صبح امروز، فعالیتهای تبلیغاتی را متوقف نموده و بستری را فراهم آوردند که انشاء الله حضور پرشکوه و مقتدرانه ملت شریف ایران اسلامی را در صفوف بهم پیوسته در کنار صندوق های اخذ رأی شاهد باشیم، بدینوسیله از ستادهای تبلیغات انتخاباتی نامزدها درخواست می کند به هواداران و ستادهای فرعی ابلاغ نمایند که هر گونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدهای انتخابات ممنوع بوده و طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری، جرم تلقی می گردد و لازم است همه ستادهای تبلیغات انتخاباتی تعطیل شده و فعالیت های هواداران نیز متوقف گردد و هنگام حضور در پای صندوقهای اخذ رأی از همراه داشتن هر گونه نماد تبلیغاتی نامزد خاص مثل عکس، تراکت، پارچه های رنگی و نشانه های تبلیغی دیگر خودداری فرمایند.



ضمناً پیشنهاد می شود ستادهای انتخاباتی نامزدها نیز طی اطلاعیه های جداگانه از هواداران خود بخواهند ضمن حفظ آرامش، مانند دیگر هموطنان عزیزبدون همراه داشتن هر گونه نماد تبلیغاتی در شعب اخذ رأی حاضر شوند.

