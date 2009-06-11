حسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: استان بوشهر به لحاظ جمعیت آرا واجد شرایط بیست و چهارمین استان کشور است.

وی اظهار داشت: 622 شعبه اخذ رأی برای جمع آوری آرای مردم استان بوشهر در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیش بنیی شده است که از این شمار 410 شعبه ثابت و مابقی نیز سیار است .

معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر افزود: همچنین 159 شعبه اخذ رأی نیز برای انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در شهرستان دشتستان این استان پیش بینی شده است که از این شمار نیز 114 شعبه ثابت و مابقی سیار می باشد.

هاشمی گفت: 13 هزار و 500 نفر شامل هیأت های اجرایی، نظارت، بازرسی، انتظامی و امنیتی برگزاری انتخابات را در استان بوشهر برعهده دارند .

وی با اشاره به دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح و توافقنامه سپاه و ناجا برای مشارکت بسیج در برقراری امنیت انتخابات افزود: این مهم در استان بوشهر مانند انتخابات گذشته با همکاری سپاه امام صادق (ع) و فرماندهی انتظامی انجام می شود و امنیت شماری از صندوق های اخذ رأی برعهده سپاه است .

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر خاطرنشان کرد: هم اینک لوازم و ملزومات مورد نیاز از قبیل مهر، تعرفه، صندوق و فرم های صورتجلسه آماده شده است و عوامل برگزاری انتخابات نیز با آموزش لازم، آمادگی کامل برای اخذ آرای مردم را در استان بوشهر دارند .

وی گفت: همه تلاش ها براین است تا انتخاباتی خالی از نقص و عیب در استان بوشهر برگزار شود و به نحو مطلوب بتوانیم از آرای مردم صیانت کنیم .

هاشمی با دعوت از مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات گفت: به هر میزان حضور مردم در تعیین سرنوشت خود بالاتر باشد، رئیس جمهوری با پشتوانه و اقتدار بیشتری از مطالبات قانونی آنان در عرصه داخلی و بین المللی دفاع خواهد کرد .

وی یادآورشد: همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی برای رای دهندگان الزامی است.