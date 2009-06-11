بوشهر یکی از بالاترین درصدهای مشارکت انتخاباتی را رقم خواهد زد

حسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: شور انتخاباتی به همت ستادهای تبلغاتی و رسانه ها افزایش یافته، هرچند برخی بی نظمی ها نیز طی دوشب پایانی تبلیغات رخ داد، اما این موارد نیز در حاشیه یک شور انتخاباتی ایجاد می شود.
وی در خصوص اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در استان اظهار داشت: تلاش می شود تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری در استان ظرف کمتر از 24 ساعت پس از اتمام رأی گیری اعلام شود.
هاشمی افزود: برای انتخابات میان دوره ای مجلس در دشتستان نیز پیش بینی می کنیم کمتر از این زمان نتایج رسمی به اطلاع مردم برسد.
وی از حضور نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در استان پای صندوقهای اخذ رأی و محل تجمیع آرا خبر داد و اظهار داشت: برای انتخابات میان دوره ای مجلس در دشتستان نیز طبق قانون برای هر چند صندوق امکان وجود ناظرین نامزدها وجود دارد.
هاشمی ابراز امیدواری کرد: انتخابات ریاست جمهوری در استان بوشهر با مشارکت بالای مردمی برگزار شود تا همانند گذشته درصد مشارکت واجدان رأی در این استان اثبات شود.
وی از همکاری رسانه ها، ستادهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی و مسئولین مرتبط برای افزایش آگاهی مردم تشکر کرد.
72.3 درصد مردم استان بوشهر در نهمین دوره ریاست جمهوری کشورمان پای صندوق های رأی حضور پیدا کرده بوند.
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