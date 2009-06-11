بوشهر یکی از بالاترین درصدهای مشارکت انتخاباتی را رقم خواهد زد

حسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: شور انتخاباتی به همت ستادهای تبلغاتی و رسانه ها افزایش یافته، هرچند برخی بی نظمی ها نیز طی دوشب پایانی تبلیغات رخ داد، اما این موارد نیز در حاشیه یک شور انتخاباتی ایجاد می شود .

وی در خصوص اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در استان اظهار داشت: تلاش می شود تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری در استان ظرف کمتر از 24 ساعت پس از اتمام رأی گیری اعلام شود .

هاشمی افزود: برای انتخابات میان دوره ای مجلس در دشتستان نیز پیش بینی می کنیم کمتر از این زمان نتایج رسمی به اطلاع مردم برسد .

وی از حضور نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در استان پای صندوقهای اخذ رأی و محل تجمیع آرا خبر داد و اظهار داشت: برای انتخابات میان دوره ای مجلس در دشتستان نیز طبق قانون برای هر چند صندوق امکان وجود ناظرین نامزدها وجود دارد .

هاشمی ابراز امیدواری کرد: انتخابات ریاست جمهوری در استان بوشهر با مشارکت بالای مردمی برگزار شود تا همانند گذشته درصد مشارکت واجدان رأی در این استان اثبات شود .

وی از همکاری رسانه ها، ستادهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی و مسئولین مرتبط برای افزایش آگاهی مردم تشکر کرد.

72.3 درصد مردم استان بوشهر در نهمین دوره ریاست جمهوری کشورمان پای صندوق های رأی حضور پیدا کرده بوند.