به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شواهد و قرائن حاکی از آن است که آذربایجان شرقی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری حضوری بی نظیر را در تاریخ مشارکت سیاسی سه دهه اخیر خود به نمایش گذارد.

یکی از معضلات و سئوالات اساسی این خطه از میهن اسلامی همواره پایین بودن مشارکت سیاسی مردم بوده است به طوریکه میانگین مشارکت مردم آذربایجان شرقی در جریان برگزاری 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال های گذشته 75/56 درصد بوده است.

این در حالی است که میانگین مشارکت مردم کشور در این انتخابات پیشین 08/64 درصد بوده است.

آذربایجان شرقی با ثبت مشارکت 52/51 درصدی در دور نخست انتخابات نهم ریاست جمهوری و 15/37 دور دوم این انتخابات در جایگاه بیست و هشتم استان های کشور قرار داشت.

مردم شهرستان های مراغه و بستان آباد به ترتیب بیشترین و کمترین مشارکت در مرحله نخست نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اسکو و بستان آباد به ترتیب بیشترین و کمترین مشارکت در مرحله دوم این انتخابات را در استان آذربایجان شرقی به خود اختصاص داده بودند.

بیشترین مشارکت مردم آذربایجان ‌شرقی در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری با 66/77 درصد و کم‌ترین میزان مشارکت در دوره ششم با 98/43 درصد بوده است.

با این اوصاف اما در این دوره آذربایجان شرقی به ویژه شهر تبریز خود را برای شکستن رکورد حضور در پای صندوق های رای آماده می کنند.

طبق نتایج سرشماری سال 85، جمیعت آذربایجان شرقی سه میلیون و 603 هزار و 456 نفر است. از این تعداد دو میلیون و 461 هزار و 555 نفر واجد شرایط رای هستند که 68.31 درصد جمعیت کل استان را شامل می شود.

از آمار رای دهندگان واجد شرایط آذربایجان شرقی یک میلیون و 256 هزار و 360 نفر را مرد و یک میلیون و 205 هزار و 195 زن را تشکیل می دهند.

دو هزار و 765 شعبه برای جمع آوری آرای مردم آذربایجان شرقی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اختصاص یافته است.

از مجموع شعب اخذ رای آذربایجان شرقی دو هزار و 15 شعبه ثابت و 750 شعبه سیار است.

از دو هزار و 765 شعبه اخذ رای استان هزار و 509 شعبه در مناطق روستایی و هزار و 256 شعبه در نواحی شهری مستقر خواهد شد.

بیشترین شعبات اخذ رای در استان را با 700 شعبه متعلق به تبریز بوده و از این تعداد 610 شعبه شهری و 90 شعبه روستایی است.

از مجموع 700 شعبه اخذ رای مستقر در تبریز 671 شعبه ثابت و 29 شعبه سیار خواهد بود.