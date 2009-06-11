تکذیب شایعات اخیر پیرامون نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر معظم انقلاب

در پی شایعات مطرح شده در خصوص پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی، یک مقام آگاه در دفتر مقام معظم رهبری ضمن تکذیب شایعات اعلام داشت هیچگونه پاسخی از سوی معظم له داده نشده است.