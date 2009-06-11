در گفتگو با مهر مطرح شد:
تکذیب شایعات اخیر پیرامون نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر معظم انقلاب
در پی شایعات مطرح شده در خصوص پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه حجتالاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی، یک مقام آگاه در دفتر مقام معظم رهبری ضمن تکذیب شایعات اعلام داشت هیچگونه پاسخی از سوی معظم له داده نشده است.
یک مقام مسوول در روابط عمومی دفتر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در گفتگو با مهر ضمن اعلام این مطلب تاکید کرد: هیچگونه پیام ، نامه و پاسخی در این زمینه از سوی معظم له صادر نشده و شایعات اخیر در این زمینه تکذیب می شود.
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