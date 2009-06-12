دولت جلوی انتقال آب کارون را بگیرد/ توسعه زیرساختها ضروری است

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در خصوص مشکلات اساسی استان خوزستان و انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده گفت: خوزستان به علت حضور مستقیم در هشت سال جنگ تحمیلی بیشترین لطمات و آسیبها را از این واقعه به خود دیده است و در این مدت کلیه زیر ساختهای این استان شامل تاسسات فاضلاب، شبکه های آبیاری، آبرسانی و برق رسانی، جاده ها و پلهای ارتباطی از بین رفت.

وی افزود: در مدت بازسازی نیز کار اساسی برای احیای این زیر ساختها صورت نگرفت و دولتهای قبل در این خصوص برنامه های قابل توجهی اجرا نکردند به همین دلیل اکنون خوزستان در بسیاری از این زیر ساختها با مشکلات اساسی و جدی مواجه است و رئیس جمهور آینده باید نگاه ویژه تری نسبت به بازسازی خوزستان داشته باشد.

حسینی انتقال آب از سرشاخه های رودخانه ها خوزستان به خصوص کارون به فلات مرکزی را از جمله مشکلات استان دانست و گفت: متاسفانه به علت اجرای پروژه های غیرکارشناسی انتقال آب از سرشاخه های رودخانه های خوزستان به فلات مرکزی، حیات و کشاورزی مردم خوزستان در معرض تهدید جدی قرار گرفته و رئیس جمهور آینده باید در سرع وقت جلوی این انتقال غیرکارشناسی آب را بگیرد.

وی با اشاره به رتبه 24 خوزستان در بخش بهداشت و 28 در بخش آموزش در کشور افزود: خوزستان با وجود داشتن منابع عظیم نفت و گاز و سایر منابع خدادادی و صنعتی در بسیاری از شاخص ها در رتبه بسیار پائینی قرار دارد و در این خصوص باید رئیس جمهور آینده برنامه ها عملی و علمی تری را برای بازگشت شکوه گذشته به خوزستان در دستور کار قرار دهد چرا که استان خوزستان زمانی در تمام شاخص ها دارای رتبه بالایی بود ولی دولت های گذشته به این موضوع نگاه مقبولی نداشتند.

حسینی به آمار فوق العاده بالای بیکاری در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: غیرمنطقی است که خوزستان صنعتی ترین استان کشور باشد و از نظر بیکاری در رتبه دوم کشور قرار بگیرد. هم اکنون بسیاری از جوانان استان به علت بیکاری بالا، انگیزه ای برای تحصیل و زندگی ندارند و باید این موضوع به زودی در استان حل شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بی شک علت این آمار بالای بیکاری در استانی صنعتی مثل خوزستان وجود 73 هزار شاغل غیربومی است که بسیاری از فرصت های شغلی را از چنگ نیروهای بومی در آورده اند.

وی تاکید کرد: متاسفانه حضور پر تعداد شرکت ها و پیمکانکاران غیربومی در استان خوزستان زمینه ساز حضور نیروهای غیر بومی در خوزستان شده است و تاکنون هیچ کس در استان با این شرکت ها در خصوص به کار گیری نیروهای غیربومی برخورداری نداشته است.