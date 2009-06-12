گلستان؛ غرق در شور و نشاط انتخاب اصلح

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اهالی دیار گندم زار و بهار نارنج همراه با موجهای خزر به خروش آمدند و از همان ساعات آغاز رای گیری با حضور در پای صندوقهای رای، شور، شعور و عشق به سرزمین و میهن را به نمایش گذاشتند و آمدند تا بگویند به آرمانهای انقلاب ادای دین می کنیم.

یکهزار و 173 شعبه اخذ رای گلستان از دقایق اولیه رای گیری، مامن حضور مردان و زنانی است که برگ برگ آرایشان، موجی از ایثار و وطن خواهی را به نمایش گذاشته است.

ازدحام جمعیت در برخی شعبات اخذ رای به گونه ای است که هر فرد برای دادن رای مجبور است مدتها به انتظار بایستاد و صبور مردان و زنان گلستانی لحظه ها را به امید داشتن فردایی بهتر به نظاره نشسته اند.

حضور جوان ترها در کنار پیرترها، کارگر در کنار کارفرما، دانش آموز در کنار استاد و معلم یادآور حماسه ای جاوید در این سرزمین گهربار است.

آنان آمدند تا بار دیگر حماسه ای نو در تاریخ انقلاب تکرار کنند و رکوردی تازه در مشارکت درتعیین سرنوشت در تاریخ کشور ثبت کنند.

بانویی ترکمن که عصا زنان خود را به شعب اخذ رای رسانده بود، می گوید: امروز روزی است که می خواهم با فرزند شهیدم تجدید میثاق کنیم و بگویم دلبندم راهت همچنان ادامه دارد.

بی بی مرجانه نوشیروانی بیان داشت: از رئیس جمهوری می خواهیم همواره در راه شهداء گام بردارد و به محرومان و درماندگان توجه کند.

وی درحالیکه اشک شوق برگونه اش نقش بسته بود، مدام زمزمه می کرد: خط و راه شهداء فراموش نشود.

زوج جوانی که به تازگی به خانه بخت رفتند در نخستین ساعات اخذ رای به پای صندوقهای رای در گنبد آمدند تا زندگی مشترکشان را با سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان پیوند زنند.

آنها در حالیکه آرای خود را به صندوق می انداختند به خبرنگار مهر گفتتند: تامین مسکن، رفع بیکاری و تسهیل در ازدواج جوانان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

"حسن" آزاده ای که زخم اسارت در زندان رژیم طاغوت در چهره اش نقش بسته بود و بر اثر شکنجه های رژیم شاه، چشمانش را فدا کرده بود، می گوید: سالهای پشت دیوارهای تاریک و سیاه چالهای رژیم شاه در آرزوی روزی بودیم که بتوانیم در سرنوشتمان شرکت کنیم.

وی عنوان کرد: هر رای ملت تیری بر قلب بدخواهان و دشمنان ملت و نظام است و امروز 46 میلیون ایرانی تیرهایشان را به سوی دشمنان رها می کنند.

مزارع گلستان بوی بهار می دهد و کشاورزان نیز دست از درو و برداشت محصول کشیده اند تا با حضور در شعبات سیار اخذ رای، خوشه ای از محصولاشان را به نظام هدیه کنند تا مسئولان بدانند کشاورزان همواره پشتیبانشان هستند و برای خودکفایی میهن در همه عرصه های تلاش می کند.

گلستان یکپارچه حضور است و شعور و هرچه زمان می گذرد باجه های رای گیری شلوغتر و خیل مشتقان به سرنوشت افزونتر می شود.

امروز یک میلیون و 59 هزار گلستانی به میدان می آیند تا بگویند برای آزادی و آبادی ایران از جان می گذریم تا درخت انقلاب پربارتر و تنومند تر شود.