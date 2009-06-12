مردم اصفهان در ساعات اولیه انتخابات حماسه ای دیگر آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، با وجودی که هنوز ساعاتی از شروع اخذ رای در اصفهان نمی گذرد مردم شهید پرور اصفهان نیز همچون سایر استانها حضوری پرشور در انتخابات ریاست جمهوری داشته و با استقبالی بی نظر کاندیدای انتخابی خود برای حضور در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب می کنند.

اصفهان با داشتن 22 شهرستان دارای نزدیک به دو میلیون و 987 هزار و 646 نفر واجدین شرایط رای دهنده و حضور در صحنه انتخابات است.

دو هزار و 280 شعبه صندوق اخذ رای در اصفهان وجود دارد که این آمار حاکی از این اصل است که نسبت به دور گذشته 71 صندوق اخذ رای افزوده شده است، همچنین صندوقهای شهری ثابت را هزار و 533 صندوق و 82 صندوق سیار شهری نیز در شهر اصفهان وجود دارد.

علاوه بر موارد یاد شده 368 صندوق روستایی ثابت و 297 صندوق روستایی سیار در سطح استان اصفهان نیز وجود دارد که در مجموع می توان گفت 665 صندوق روستایی و هزار و 615 صندوق شهری در سطح استان اصفهان وجود دارد.

در این خصوص خبرنگار مهر با حضور در پای صندوقهای اخذ رای به صحبت با شهروندان اصفهانی پرداخت یکی از خبرنگاران اصفهان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: استقبال پرشور مردم اصفهان در این دوره از انتخابات آنچنان بی نظیر است که حضور پرشور آنان در ساعات اولیه روز در پای صندوقهای رای مبین همین مسئله است.

محمد قاسمی ادامه داد: در دوره های پیش از این نیز انتخابات اصفهان با استقبالی پرشور برخوردار بود اما دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دوره های گذشته دارای شرایط خاص و ویژه ای است و مردم اصفهان در این عرصه بسیار پرشور حاضر شده اند.

پیش بینی می شود نزدیک به 80 درصد واجدین شرایط در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حاضر شوند.