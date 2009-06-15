اقدامات دفاتر مشاوره دانشگاهها برای مدیریت اضطراب امتحانات

افسانه صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اضطراب در زمان امتحان یک موضوع طبیعی است اما با توجه به اینکه دانشجویان علوم پزشکی به خصوص در سالهای اولیه تحصیلی با حجم متفاوتی از دروس روبرو می شوند بیشتر این دانشجویان در برنامه ریزی درسی با مشکل مواجه می شوند.

وی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به آغاز فصل امتحانات دفاتر مشاوره دانشگاهها تقریباً در حالت آماده باش قرار دارند تا هر گونه کمکی که دانشجویان نیاز دارند را به آنها ارائه کنند.

صادقی اظهار داشت: در زمان امتحانات، دفاتر مشاوره حاضر در خوابگاهها و دانشگاهها، پایگاههای مشاوره ای، خط تلفن مشاوره کاملاً آماده هستند که دانشجویان در زمینه برنامه ریزی درسی به آنها مراجعه کنند.

وی بیشترین مشکل دانشجویان علوم پزشکی را در زمان امتحانات را آگاهی نداشتن کامل به اصول و روشهای مطالعه صحیح و برنامه ریزی تحصیلی برشمرد و گفت: دانشجویانی که دچار افت تحصیلی می شوند در طول ترم رصد شده و فراخوان داده می شود و پس از آن به صورت ویژه تحت پوشش دفتر مشاوره قرار می گیرند.