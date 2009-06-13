تغییر نام مرکزتحقیقات مخابرات/ اجرای فاز دوم طرح ایمن سازی نرم افزارها

دکتر عباس ظریفکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تغییر نام در راستای روند تغییر تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفت، گفت: از این رو از یک سال و نیم پیش اقدامات لازم در زمینه تغییر نام این مرکز صورت گرفت که با تصویب اساسنامه آن در هیئت امنا مرکز و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به زودی این مرکز به "موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات" تغییر نام می دهد.

وی افزود: با این تغییر نام فعالیتهای این مرکز منحصر به مخابرات نمی شود بلکه حوزه های فناوری اطلاعات و امینت را نیز شامل می شود.

ظریفکار با تاکید بر اینکه به موازات این تغییر نام، تغییراتی در اساسنامه مرکز نیز اعمال می شود اظهار داشت: طبق اساسنامه جدید، این موسسه مدیریت تحقیقات در حوزه ICT را بر عهده خواهد داشت و فعالیتهای تحقیقاتی که در این حوزه انجام می شود را بدون آنکه در اجرای پروژه های تحقیقاتی به طور مستقیم شرکت کند، هدایت و راهبری می کند.

وی ادامه داد: در اساسنامه جدید با تایید مراجع ذیصلاح دوره های آموزشی تخصصی در نظر گرفته شد. ضمن آنکه بر ارتباطات با مراجع علمی بین المللی تاکید شده است. این ارتباطات شامل حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی می شود.

اجرای فاز دوم طرح آپا برای ایمن سازی نرم افزارها

ظریفکار از پایان فاز اول آپاهای (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه ای) هفت گانه خبر داد و اضافه کرد: این طرح از یک سال قبل در هفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، امام حسین، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، فردوسی مشهد، یزد و تربیت مدرس شروع شد و در حال حاضر فاز اول آن در برخی از دانشگاهها به پایان رسیده است و در برخی دیگر تا ماه آینده خاتمه می یابد.

سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران ادامه داد: از دو ماه قبل مکاتبات و جلسات کارشناسی برای دانشگاههای هفت گانه برگزار شد و در طی آن دانشگاهها پیشنهادات خود را برای اجرای فاز دوم ارائه کردند. این پیشنهادها در دست بررسی است.

وی گسترش آپاهایی که در فاز اول اجرا شده است را از جمله برنامه های فاز دوم ذکر کرد و یاداور شد: به دلیل اینکه حوزه امنیت و آسیب پذیری ها حوزه وسیعی است و با توجه به اینکه دانش و متخصصان آن کم بود با اجرای فاز اول این حوزه را گسترش دادیم و متخصصان زیادی را در این زمینه تربیت کردیم. به این ترتیب فضایی فراهم شد تا تمرکز فاز دوم را بر روی گسترش آپاها قرار دهیم.

ظریفکار از اضافه شدن دو دانشگاه به مجموعه هفت گانه آپاها خبر داد و گفت: به زودی دو آپای جدید به مجموع آپاها اضافه خواهد شد که شامل دانشگاههای شیراز و علم و صنعت می شود.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای کامل طرح آپا فضای تبادل اطلاعات ایمن می شود، اظهار داشت: ایمن سازی این فضا یک کار مستمر است چرا که با ظهور فناوریهای نوین در این حوزه با آسیب پذیریهای جدیدی روبرو می شویم.