کره شمالی سومین موشک هسته ای خود را آزمایش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، کاخ سفید هیچ گونه گزارشی را در مورد جزییات تصمیم شورای امنیت مبنی بر تحریمات بیشتر علیه کره شمالی منتشر نکرد اما "مایک هامر" سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت: واشنگتن در انتظار یک اقدام جسورانه از سوی کره شمالی است.

آمریکا، چین، روسیه، انگلیس، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی هفت کشوری هستند که موافقت خود را با قطعنامه شورای امنیت اعلام کردند.

سفیر آمریکا در ملل متحد گفت: آمریکا در جستجوی قطعنامه قوی با اقدامات قوی است.

سوزان رایس گفت: دولتهای غربی از جمله ژاپن و کره جنوبی بر صدور یک قطعنامه جدید تاکید کردند و همپیمانان نزدیک کره شمالی از جمله روسیه و چین اعلام کردند که شورای امنیت باید یک پاسخ متقاعد کننده را به آزمایش هسته ای 25 مه کره شمالی ارائه دهد.

پیشتر "رابرت وود" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به آزمایش های موشکی اخیر کره شمالی گفته بود که پیونگ یانگ باید اقدامات تحریک کننده خود را خاتمه دهد، ما درصدد ارسال پیغامی مهم به کره شمالی هستیم که این اقدامات در بردارنده نتایجی خواهد بود که به ضرر کره شمالی است.

کره شمالی آخرین بار در ماه آوریل یک موشک دوربرد را پرتاب کرد. کره شمالی سه شنبه گذشته پس از آزمایش دو موشک، یک فروند موشک جدید دیگر را آزمایش کرد. این موشک جدید KN-01 نام داشته و برد آن برابر با 160 کیلومتر است.