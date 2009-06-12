سیاست غرب در قبال ایران مخلوطی از "غرور ، بی خبری و نادانی" بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد البرادعی" که آخرین ماههای ریاستش بر آژانس را می گذراند در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" درباره جانشین خود اظهار داشت : چنین شخصی باید به صورت هماهنگ و توافقی تاثیر بگذارد؛ غیر وابسته بودن یک صفت کلیدی در این منصب است. وی باید شجاعت اینکه موضع خود را بیان کند داشته باشد.

وی افزود : امید برای پایان یک جنگ سرد در دنیای جدید که مبتنی بر عدالت و امنیت و انسانیت باشد برآورده نشده و ما در این راستا شکست خورده ایم.

البرادعی خاطر نشان کرد : ما یک دنیای پر از تضادها را در روبرو داریم که افراط گرایی در آن تشدید می شود. ما از شر تضادهای بین غرب و شرق رهایی یافته ایم اما درگیر ناامنی های دیگری شده ایم از جمله خطر دستیابی افراط گراها به سلاحهای اتمی.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت : ما در زمینه خلع سلاحهای هسته ای کاملا شکست خورده ایم. ما امروزه هنوز 27 هزار کلاهک هسته ای در دنیا داریم. شما نمی توانید بگویید که سلاحهای اتمی خطرناک هستند و برای تو خوب نیستند و همزمان اظهار کنی که جهان خطرناک است و ما سلاحهای اتمی خود را گسترش می دهیم.

وی افزود : به خصوص در خاورمیانه این سوال مطرح است که اگر ما در برابر برنامه هسته ای ایران و سوریه موضع می گیریم پس اسرائیل را باید چه کنیم؟

وی در ادامه با اشاره به رفتار دو گانه غرب با برنامه های هسته ای کشورها در خاورمیانه اظهار داشت که به این ترتیب مسئله خلع سلاح هسته ای در این منطقه مشروعیت خود را در نظر مردم از دست داده است.

البرادعی همچنین با تاکید بر اینکه فقر مادر همه سلاحهای کشتار جمعی است درباره موفقیت رویکرد رئیس جمهوری جدید آمریکا در خلع سلاحهای اتمی ابراز امیدواری کرد.

البرادعی خودسریهای برخی کشورها از جمله رژیم اسرائیل در زمینه برنامه های هسته ای دیگر کشورها را نقض حقوق بین المللی خواند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت : استراتژی غرب در شش سال اخیر در برابر ایران شکست خورده است. ما در سال 2005 شدیدا به خاطر این موضوع که گفتیم هیچ مدرکی برای نظامی بودن برنامه های هسته ای ایران نمی بینیم مورد حمله قرار گرفتیم. این در حالی است که آمریکا امروز به همان جایی که ما در آن موقع رسیده بودیم رسیده است.

وی در ادامه بار دیگر با تاکید بر اینکه سیاست غرب در برابر ایران که مخلوطی از غرور و بی خبری و نادانی بود شکست خورده است اظهار داشت : ما نمی توانیم از یک کشور درخواستی درباره موضوعی داشته باشیم که درباره آن آگاهی نداریم.