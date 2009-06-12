54 هزار نفر عوامل اجرایی برگزاری انتخابات در فارس را برعهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضازاده بعداز ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شعب اخذی رای و در جریان رای دهی خود در جمع خبرنگاران افزود: در استان فارس دو هزار و 685 شعبه اخذ رای وجود دارد که تمامی امکانات در شعب مذکور برای حضور پرشور مردم فراهم شده است.

وی عنوان کرد: حضور گسترده مردم به طور حتم یک رکورد را در انتخابات ایران بر جای خواهد گذاشت و پشتوانه محکمی بر نظام مردم سالاری دینی که همواره مردم در تمامی صحنه ها حضور داشته اند به شمار می رود.

استاندار فارس متذکر شد: مردم در راهپیمایی 22 بهمن و عرصه های مشارکت اجتماعی از این قبیل همواره حضور داشته اند اما انتخابات تنها عرصه ای بوده که دشمنان ایران شمارش حضور و پشتوانه گسترده مردمی را شاهد هستند.

رضازاده خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در انتخابات مشت محکمی بر دهان مخالفان بوده که در چند مدت اخیر تبلیغاتی در خصوص عدم پشتیبانی مردم از نظام صورت داده بودند.

همچنین امام جمعه شیراز نیز در جمع خبرنگاران، حضور گسترده مردم را حرکتی مبارک برای نظام دانست و افزود: این حرکت مبارک روزهای خوشی را برای نظام رقم زده و حضور مردم جوابی محکم برای یاوه گویان محسوب می شود.

آیت الله اسدالله ایمانی بیان کرد: استقبال پرشور از انتخابات بیانگر تلاش نافرجام دشمنان برای حضور کمرنگ مردم در انتخابات بوده و نشان از پشتوانه عظیم مردمی از انقلاب دارد.

وی عنوان کرد: بعد از مشخص شدن رئیس جمهور به طور یقین همگی مردم از او حمایت خواهند کرد.