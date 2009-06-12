هشت هزار پلیس تامین امنیت انتخابات گیلان را بر عهده دارند

سردار بهمن امیری‌ مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه براساس هماهنگی ‌های انجام شده برقراری امنیت 800 صندوق رای به بسیجیان واگذار شده است، افزود: سپاه به ‌عنوان پشتیبان انقلاب همواره در عرصه‌ های مختلف حضور داشته و این برنامه با هدف تعامل ویژه سپاه و بسیج صورت گرفته است.

وی همچنین عنوان کرد: ازآغاز تبلیغات انتخابات دهم تا‌کنون همکاری خوبی در بخشهای مختلف بین روسای ستادهای انتخاباتی، ستادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی برقرار بوده است.

امیری مقدم بیان داشت: طبق هماهنگی ‌های صورت گرفته پلیس وظیفه تامین امنیت شهرهای استان پیش از انتخابات و نیز در روز رای‌ گیری و حفاظت و صیانت از آرای مردم را بر عهده دارد و در انجام این وظایف تا‌کنون به نحو مطلوب عمل کرده است.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه حضور پر‌شور در صحنه انتخابات امری ضروری است، یادآور شد: هرکس انتخاب شود باید مورد احترام باشد و مردم پس از انتخابات مراقب باشند که عده ‌ای با احساسهای آنان به ویژه جوانان بازی نکنند.