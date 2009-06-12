  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۴

ستاد انتخابات کشور -8

فقط نام و نام خانوادگی یک نفر از نامزدها را در روی برگه رأی بنویسید

فقط نام و نام خانوادگی یک نفر از نامزدها را در روی برگه رأی بنویسید

ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هموطنان فقط نام و نام خانوادگی یک نفر از نامزدها را بر روی برگ رأی بنویسند.

به گزارش خبرنگار مهر، متن اطلاعیه شماره 8 به این شرح است:  به آگاهی هموطنان عزیز می‌رساند که در هنگام رأی دادن فقط نام و نام خانوادگی یک نفر از نامزدها را در روی برگ رأی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و در محل تعیین شده بنویسند و به صندوق اخذ رأی بیاندازند. 
 
 

کد مطلب 895174

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها