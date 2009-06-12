فقط نام و نام خانوادگی یک نفر از نامزدها را در روی برگه رأی بنویسید

به گزارش خبرنگار مهر، متن اطلاعیه شماره 8 به این شرح است: به آگاهی هموطنان عزیز می‌رساند که در هنگام رأی دادن فقط نام و نام خانوادگی یک نفر از نامزدها را در روی برگ رأی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و در محل تعیین شده بنویسند و به صندوق اخذ رأی بیاندازند.





