به گزارش خبرنگار مهر، متن اطلاعیه شماره 8 به این شرح است: به آگاهی هموطنان عزیز میرساند که در هنگام رأی دادن فقط نام و نام خانوادگی یک نفر از نامزدها را در روی برگ رأی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و در محل تعیین شده بنویسند و به صندوق اخذ رأی بیاندازند.
ستاد انتخابات کشور -8
فقط نام و نام خانوادگی یک نفر از نامزدها را در روی برگه رأی بنویسید
ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیهای اعلام کرد: هموطنان فقط نام و نام خانوادگی یک نفر از نامزدها را بر روی برگ رأی بنویسند.
به گزارش خبرنگار مهر، متن اطلاعیه شماره 8 به این شرح است: به آگاهی هموطنان عزیز میرساند که در هنگام رأی دادن فقط نام و نام خانوادگی یک نفر از نامزدها را در روی برگ رأی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و در محل تعیین شده بنویسند و به صندوق اخذ رأی بیاندازند.
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