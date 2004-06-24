  1. دین و اندیشه
آيت الله مصباح يزدي:

امروز ترويج فرهنگ قرآن افتخاري است كه مدالش بر سينه مقام معظم رهبري است

عصر چهارشنبه و در شب ميلاد حضرت زينب كبري (س) تعدادي از حافظان خردسال قرآن كريم با آيت الله مصباح يزدي ، رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ديدار كردند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ، در اين ديدار صميمانه ابتدا حجت الاسلام طباطبايي ، پدر سيد حسين طباطبايي ، گزارشي از فعاليتهاي جامعه القرآن كريم ارايه كرد، سپس حافظان خردسال ، كلام وحي را به صورت جمعي و فردي قرائت كردند.

در ادامه اين ديدار آيت الله مصباح يزدي گفت: خدا را شكر مي كنم كه خداوند اين گوهرها را در وجود شما قرار داده و به دست اندركاران اين موسسه و خصوص آقاي طباطبايي ، تبريك مي گويم كه توانستند اين نهال هاي بهشتي را به ثمر برسانند.

استاد برجسته حوزه علميه قم افزود: همه ما بايد شاكر نعمت انقلاب اسلامي باشيم، چرا كه وجود اين همه حافظ ، مفسر و قاري قرآن يكي از ثمرات انقلاب  در كشور اسلامي ماست.

نماينده مجلس خبرگان با تاكيد بر توجه بيشتر والدين و معلمان به اين گوهرهاي پاك، اضافه كرد: بقاي نور در سيماي اين عزيزان، اهتمام بيشتري را در تربيت شان مي طلبد.

 

