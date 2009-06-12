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۲۲ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۰۲

ایرانیان مقیم کویت پای صندوقهای رای حاضر شدند

ایرانیان مقیم کویت پای صندوقهای رای حاضر شدند

هموطنان ایرانی مقیم کویت روز جمعه برای شرکت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهعوری ایران پای صندوقهای رای رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رای گیری از ساعت 8 صبح به وقت محلی (9:30 به وقت تهران) آغاز و تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت.

در کویت حدود 55 هزار ایرانی اقامت دارند و برای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری پنج شعبه اخذ رای شامل سفارت جمهوری اسلامی، بخش کنسولگری، رایزنی فرهنگی، مدارس ایرانی پسرانه و دخترانه در نظر گرفته شده است.

در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری حدود 11 هزار ایرانی مقیم کویت در انتخابات شرکت کردند که با توجه به شواهد موجود پیش بینی می شود در این دوره تعداد بیشتری پای صندوقهای رای حاضر شوند.
کد مطلب 895191

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