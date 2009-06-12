ایرانیان مقیم کویت پای صندوقهای رای حاضر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رای گیری از ساعت 8 صبح به وقت محلی (9:30 به وقت تهران) آغاز و تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت.



در کویت حدود 55 هزار ایرانی اقامت دارند و برای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری پنج شعبه اخذ رای شامل سفارت جمهوری اسلامی، بخش کنسولگری، رایزنی فرهنگی، مدارس ایرانی پسرانه و دخترانه در نظر گرفته شده است.



در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری حدود 11 هزار ایرانی مقیم کویت در انتخابات شرکت کردند که با توجه به شواهد موجود پیش بینی می شود در این دوره تعداد بیشتری پای صندوقهای رای حاضر شوند.

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