678 نفر روند انتخابات در زنجان را بازرسی می کنند

غلامحسین دیزج نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در حال حاضر برای 678 شعبه بازرس تعیین شده که برای هر پنج تا 10 شعبه یک بازرس در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر بازرس های هیئت نظارت استان در حال فعالیت هستند، ادامه داد: 9 نفر بازرس ویژه نیز در سطح استان مشغول هستند که بر روند اجرای صحیح انتخابات بازرسی می کنند.

دیزج نژاد افزود: کلیه امکانات و شرایط برای برگزاری انتخابات سالم و حداکثری در استان مهیا است و تا به این لحظه نیز حضور حداکثری را در سطح استان شاهد بودیم.

رئیس هیت بازرسی بر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در استان زنجان گفت: همچنین تعداد 119 نفرسربازرس بر روند برگزاری انتخابات نظارت دارند.

دیزج نژاد با اشاره به روند برگزاری انتخابات تاکید کرد: در حال حاضر در نقاط مختلف استان شاهد برگزاری و مشارکت حداکثری در انتخابات هستیم.

وی تصریح کرد: با توجه حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای خوشبختانه تاکنون تخلف انتخاباتی در استان گزارش نشده است.

دیزج نژاد، فرهنگ بالا و نگرش ویژه مردم استان زنجان را به امر انتخابات را عامل مهم در بالا بودن میزان مشارکت در استان دانست و گفت: این روند در کل کشور نیز وجود دارد و موجب یاس و ناامیدی تمام بدخواهان و دشمنان نظام اسلامی شده است.

رئیس هیئت بازرسی بر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در استان زنجان همچنین از طرفداران کاندیداها خواست از هرگونه دادن شعار و عمل خلاف قانون خودداری نمایند.

دیزج نژاد همچنین از حضور و تعامل خبرنگاران رسانه های استان برای توسعه مشارکت حداکثری تقدیر و قدردانی کرد.