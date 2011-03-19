قذافی اوباما را پسر خود خواند/ مراقب القاعده باشید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جیهان، "معمر قذافی" دیکتاتور لیبی در نامه ای به "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا گفت: پسرم باراک حسین اوبامای عزیز! همانطور که قبلا گفتم خدا نکنه جنگی میان آمریکا و لیبی صورت گیرد اما حتی اگر جنگی صورت گیرد تو پسر من خواهی بود.

در نامه قذافی به اوباما آمده است: اوباما از تو می خواهم تا رفتارت را تغییر دهی و تمام مردم لیبی در کنار من و آماده کشته شدن هستند. بیشتر از این نیز چیزی نمی خواهم و تو باید به دنبال القاعده باشی که سلاح های خود را از کشورهای موریتانی، الجزایر و مالی تامین می کنند.

قذافی در این نامه نوشته است: اوباما خودت را به جای من بگذار، اگر متوجه شوی که القاعده با تامین سلاح های خود شهرهای آمریکا را کنترل می کنند، چیکار می کنی و به من یاد بده تا من نیز همان کار را انجام دهم.

قذافی همچنین نامه ای به "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس و "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه نوشته و گفته است: لیبی کشور شما نیست بلکه کشور مردم لیبی است و تصمیم شورای امنیت برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در این کشور فاقد اعتبار است زیرا این تصمیم به معنای مداخله در امور کشوری دیگر است و شما این حق را ندارید که در امور کشورهای دیگر دخالت کنید.

دیکتاتور لیبی در این نامه نوشته است: اگر جامعه بین الملل در لیبی دخالت کند، پشیمان می شود و ما هرگز به مردم خود شلیک نکردیم و گلوله هایمان تنها به سمت القاعده هدف گرفته شده است.