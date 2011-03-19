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۲۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۵

در نامه ای محرمانه؛

قذافی اوباما را پسر خود خواند/ مراقب القاعده باشید!

قذافی اوباما را پسر خود خواند/ مراقب القاعده باشید!

دیکتاتور لیبی در نامه ای به رئیس جمهوری آمریکا نوشته است: اوباما خودت را به جای من بگذار، اگر متوجه شوی که القاعده با تامین سلاح های خود شهرهای آمریکا را کنترل می کنند، چیکار می کنی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جیهان، "معمر قذافی" دیکتاتور لیبی در نامه ای به "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا گفت: پسرم باراک حسین اوبامای عزیز! همانطور که قبلا گفتم خدا نکنه جنگی میان آمریکا و لیبی صورت گیرد اما حتی اگر جنگی صورت گیرد تو پسر من خواهی بود.

در نامه قذافی به اوباما آمده است: اوباما از تو می خواهم تا رفتارت را تغییر دهی و تمام مردم لیبی در کنار من و آماده کشته شدن هستند. بیشتر از این نیز چیزی نمی خواهم و تو باید به دنبال القاعده باشی که سلاح های خود را از کشورهای موریتانی، الجزایر و مالی تامین می کنند.

قذافی در این نامه نوشته است: اوباما خودت را به جای من بگذار، اگر متوجه شوی که القاعده با تامین سلاح های خود شهرهای آمریکا را کنترل می کنند، چیکار می کنی و به من یاد بده تا من نیز همان کار را انجام دهم.

قذافی همچنین نامه ای به "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس و "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه نوشته و گفته است: لیبی کشور شما نیست بلکه کشور مردم لیبی است و تصمیم شورای امنیت برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در این کشور فاقد اعتبار است زیرا این تصمیم به معنای مداخله در امور کشوری دیگر است و شما این حق را ندارید که در امور کشورهای دیگر دخالت کنید.

دیکتاتور لیبی در این نامه نوشته است: اگر جامعه بین الملل در لیبی دخالت کند، پشیمان می شود و ما هرگز به مردم خود شلیک نکردیم و گلوله هایمان تنها به سمت القاعده هدف گرفته شده است.  

کد مطلب 895286

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