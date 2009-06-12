بی تفاوتی در انتخابات بی معناست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی از شهروندان گرگانی خواست در فرصت باقیمانده تا پایان انتخابات به پای صندوقهای رای بروند زیرا هر برگ رای توطئه های دشمنان را خنثی می کند.

وی اظهار داشت: مردم با حضور در پای صندوقهای رای افراد اصلح را برگزینند و مشارکت پرشور در انتخابات موجب تقویت جایگاه نظام می شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز چشم تمام جهانیان به حضور مردم ایران در انتخابات بوده و ملت با حضورشان دشمنان را ناامید کنند.

آیت الله نورمفیدی با گرامیداشت ولادت بانوی دوعالم فاطمه زهرا (س) بیان داشت: فاطمه به معنای کوثر و ذریه پیامبر اکرم (ص) است.

نماینده ولی فقیه در گلستان بیان داشت: منصوره از دیگر نامهای مبارک حضرت فاطمه (س) است و علت این نامگذاری به این معنا است که شیعیان را از آتش جهنم باز می دارد.

وی زنان را تاثیرگذارترین اقشار جامعه برشمرد و گفت: اسلام خدمت بزرگی به زنان در تاریخ کرده است و موجب نگاه برابر به این قشر شده است.

وی عنوان کرد: مسئولیت زنان در جامعه و خانواده مهم بوده و نگاه اسلام به خانواده عزتمند است و توجه خاصی به خانواده شده است.

آیت الله نورمفیدی یادآور شد: نگاه غرب موجب فروپاشی کانون خانواده شده است، درحالیکه اسلام در ابعاد مختلف از جمله علمی و دینی به زنان توجه کرده است.